В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал 11-летний ребенок

19 иня из-за последствий атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском произошел пожар, в котором погибла восьмилетняя девочка. 17 июня стало известно, что семь человек, из них пять детей, госпитализированы после атаки украинского беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.