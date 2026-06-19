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В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал 11-летний ребенок

Ведомости

В результате удара украинского беспилотника по Белгородской области ранение получил 11-летний ребенок. Об этом врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил в Max.

«Самое страшное – ранен 11-летний ребенок», – написал Ковальчук.

Он отметил, что мальчик сейчас находится в больнице, где врачи оказывают ему необходимую помощь. «Желаю парню скорейшего выздоровления!», – добавил врио губернатора.

19 иня из-за последствий атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском произошел пожар, в котором погибла восьмилетняя девочка. 17 июня стало известно, что семь человек, из них пять детей, госпитализированы после атаки украинского беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. 

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