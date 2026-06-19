В Жуковском восьмилетняя девочка погибла во время пожара из-за атаки ВСУ

18 июня Воробьев сообщил, что число пострадавших в Подмосковье от атаки украинских беспилотников выросло до 16 человек. Он говорил, что ранения получили в том числе двое детей. Больше всего мирных жителей пострадало в Котельниках, где ранения получили восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. В Люберцах пострадали двое мужчин, в Раменском – три человека, в том числе 10-летняя девочка. В городе Дзержинский 46-летний мужчина получил ранение шеи.