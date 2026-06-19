В Жуковском восьмилетняя девочка погибла во время пожара из-за атаки ВСУ
Из-за последствий атаки украинских беспилотников 18 июня в Жуковском произошел пожар, в котором погибла восьмилетняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его данным, погибшая в момент атаки находилась дома с бабушкой, женщина не пострадала. Воробьев выразил соболезнования родным и близким девочки, а также пообещал оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.
Воробьев рассказал, что в результате ударов в Московской области повреждения получили 18 многоквартирных домов. Из них 13 – в Котельниках, два – в Люберцах, по одному – в Раменском, Жуковском и Балашихе. По данным губернатора, в регионе работают сотрудники управления технического надзора капитального ремонта. Они оценивают объем восстановительных работ. Кроме того, Воробьев отметил, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.
18 июня Воробьев сообщил, что число пострадавших в Подмосковье от атаки украинских беспилотников выросло до 16 человек. Он говорил, что ранения получили в том числе двое детей. Больше всего мирных жителей пострадало в Котельниках, где ранения получили восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. В Люберцах пострадали двое мужчин, в Раменском – три человека, в том числе 10-летняя девочка. В городе Дзержинский 46-летний мужчина получил ранение шеи.
В ночь на 18 июня началась масштабная атака ВСУ на российские регионы, в том числе на Москву. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа.