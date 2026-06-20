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Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в военном ведомстве.

Массированные атаки украинских дронов на регионы России происходят регулярно. 18 июня над Россией было сбито почти 1000 украинских беспилотников. В ночь на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов, включая Брянскую область. При подлете к столице силы ПВО сбили 76 украинских дронов на ближнем рубеже Москвы.

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