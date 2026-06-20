Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над регионами РФ

Массированные атаки украинских дронов на регионы России происходят регулярно. 18 июня над Россией было сбито почти 1000 украинских беспилотников. В ночь на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов, включая Брянскую область. При подлете к столице силы ПВО сбили 76 украинских дронов на ближнем рубеже Москвы.