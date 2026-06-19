Силы ПВО сбили 133 беспилотника над российскими регионами
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 18 июня до 7:00 мск 19 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военные сбили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.
С вечера 18 июня Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин), Сочи, столичных «Внуково» и «Домодедово» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами). На момент публикации мера отменена в Саратове и Сочи.
В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись одной из крупнейших атак украинских беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. Минобороны сообщило, что за сутки было сбито 992 украинских беспилотника (включая прифронтовую зону) без разбивки по регионам.