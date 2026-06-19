Силы ПВО сбили 133 беспилотника над российскими регионами

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись одной из крупнейших атак украинских беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника. Несколько дронов достигли территории МНПЗ. Минобороны сообщило, что за сутки было сбито 992 украинских беспилотника (включая прифронтовую зону) без разбивки по регионам.