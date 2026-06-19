Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на подлете к МосквеНикто не пострадал
Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на ближнем рубеже Москвы в течение дня, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал он.
В 13:37 мск Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в направлении столицы. На тот момент количество сбитых дронов достигло 35.
В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье также подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что показатели работы систем ПВО остаются высокими, «несмотря ни на что».