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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на подлете к Москве

Никто не пострадал
Ведомости

Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на ближнем рубеже Москвы в течение дня, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал он.

В 13:37 мск Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в направлении столицы. На тот момент количество сбитых дронов достигло 35.

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье также подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что показатели работы систем ПВО остаются высокими, «несмотря ни на что».

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