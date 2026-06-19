Силы ПВО сбили 76 украинских дронов на подлете к Москве

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье также подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что показатели работы систем ПВО остаются высокими, «несмотря ни на что».