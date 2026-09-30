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Главная / Общество /

NYP: Шварценеггер в октябре предстанет перед судом

Сергей Пахомов
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Американский актер Арнольд Шварценеггер предстанет перед судом по делу о ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом пишет New York Post со ссылкой на документы суда.

«Шварценеггер признает, что проехал на красный свет, управляя своим внедорожником, что и стало причиной аварии», – говорится в документах.

По данным издания, авария произошла еще в 2022 г. В результате нее пострадавшая получила необратимые повреждения головного мозга. Теперь она требует возмещения ущерба, однако сумма компенсации не разглашается. Судебный процесс с участием присяжных должен пройти 12 октября.

Также New York Post отметил, что Шварценеггер и его продюсерская компания Oak Productions обратились в суд с просьбой о применении специальных мер безопасности во время процесса, включая координацию с управлением шерифа округа Лос-Анджелес и ограничения на фото-, видео- и аудиосъемку вблизи здания суда. Защита также хочет, чтобы любой, кто «публично освещает разбирательство или посещает каких-либо свидетелей», оплачивал дополнительные расходы на безопасность.

Арнольд Шварценеггер – американский актер, культурист, бизнесмен, политик и 38-й губернатор Калифорнии. Он руководил штатом с 2003 по 2011 г. Актер имеет австрийское происхождение.

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