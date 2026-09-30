NYP: Шварценеггер в октябре предстанет перед судом

Также New York Post отметил, что Шварценеггер и его продюсерская компания Oak Productions обратились в суд с просьбой о применении специальных мер безопасности во время процесса, включая координацию с управлением шерифа округа Лос-Анджелес и ограничения на фото-, видео- и аудиосъемку вблизи здания суда. Защита также хочет, чтобы любой, кто «публично освещает разбирательство или посещает каких-либо свидетелей», оплачивал дополнительные расходы на безопасность.