Ректор Бауманки посоветовал не отдавать детей в IT
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин советует не отдавать детей в IT, так как навык программирования не гарантирует долгую карьеру. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».
«Я всем своим друзьям советую не отдавать детей в IT. Понятно, что там можно сразу получать большие деньги. Но не стоит рассчитывать, что умение программировать само по себе обеспечит долгий и благополучный карьерный путь», – заявил Гордин.
По его словам, рынок IT в какой-то степени насытился. Компаниям нужны не просто исполнители, а специалисты, способные вырасти в руководителей. Черновая работа тестировщиков и базовых джунов автоматизируется. Зарплаты в отрасли перестали расти.
Ректор сравнил IT с другими сферами, где профессиональный цикл может быть коротким, например с алгоритмами и искусственным интеллектом. Через 10 лет приходят специалисты на 10 лет моложе, которым в каких-то задачах проще создавать новое. Высшее инженерное образование Гордин считает более фундаментальным и универсальным: оно тренирует мозг и помогает формировать осознанных граждан.
В интервью Гордин также рассказал о среднем балле абитуриентов, выручке университета и соглашениях с IT-компаниями.