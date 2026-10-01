Ректор Бауманки посоветовал не отдавать детей в IT

Ректор сравнил IT с другими сферами, где профессиональный цикл может быть коротким, например с алгоритмами и искусственным интеллектом. Через 10 лет приходят специалисты на 10 лет моложе, которым в каких-то задачах проще создавать новое. Высшее инженерное образование Гордин считает более фундаментальным и универсальным: оно тренирует мозг и помогает формировать осознанных граждан.