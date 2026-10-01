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Агент ГУР Украины получила 17 лет колонии за 60 тайников со взрывчаткой

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Запорожский областной суд приговорил агента ГУР Украины под псевдонимом Нуар к 17 годам колонии общего режима за создание тайников со взрывчаткой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина оборудовала в Мелитопольском районе Запорожья около 60 тайников со взрывчатыми веществами. Суд признал ее виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

ФСБ уточнила, что она была завербована украинской военной разведкой в 2022 г. Как утверждает спецслужба, женщина получала взрывчатку, электродетонаторы и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По версии ведомства, их доставляли с территории Украины с помощью беспилотников.

29 сентября суды в Краснодаре и Севастополе приговорили трех участников агентурной сети главного управления разведки минобороны Украины к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. По данным ведомства, фигуранты устанавливали в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота.

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