Агент ГУР Украины получила 17 лет колонии за 60 тайников со взрывчаткой

ФСБ уточнила, что она была завербована украинской военной разведкой в 2022 г. Как утверждает спецслужба, женщина получала взрывчатку, электродетонаторы и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По версии ведомства, их доставляли с территории Украины с помощью беспилотников.