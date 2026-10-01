На вокзале Москва-сити открыли платформу для поездов в Минск

1 октября Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. ВСМ пройдет через Смоленск, ее протяженность составит 715 км. После запуска магистрали время в пути между Москвой и Минском сократится до трех часов – примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешним железнодорожным сообщением.