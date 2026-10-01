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На вокзале Москва-сити открыли платформу для поездов в Минск

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На московском городском вокзале Москва-сити открыли первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск. Об этом пишет «РИА Новости».

Новый северный вестибюль и платформу международного сообщения открыли мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня хорошее событие: здесь начинают останавливаться поезда Москва – Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал», – заявил Собянин.

Глава города отметил, что появление международного сообщения меняет статус Москва-сити. По его словам, вокзал становится не только важным городским транспортным узлом, но и точкой отправления поездов за пределы России. Он также назвал запуск сообщения с Минском символом дружбы между двумя городами.

1 октября Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. ВСМ пройдет через Смоленск, ее протяженность составит 715 км. После запуска магистрали время в пути между Москвой и Минском сократится до трех часов – примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешним железнодорожным сообщением. 

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