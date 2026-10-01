Правительство предложило повысить штрафы по статьям КоАП

Ст. 20.1 КоАП – мелкое хулиганство. По ч. 1 штраф предлагается повысить с 500–1000 руб. до 1000–2000 руб., а по ч. 2, в том числе при неповиновении законному требованию представителя власти, – с 1000–2500 руб. до 3000–7500 руб.

Ст. 20.2 КоАП – нарушение порядка организации или проведения митингов и других публичных мероприятий. В зависимости от состава штраф для граждан предлагается увеличить с 10 000–20 000 руб. до 15 000–25 000 руб., а по отдельным нарушениям – до 30 000–50 000 руб. Для должностных и юридических лиц – до 200 000 руб. и 600 000 руб. соответственно.

Ст. 20.4 КоАП – нарушение требований пожарной безопасности. За обычное нарушение предлагается установить штраф для граждан в размере 10 000–30 000 руб., для должностных лиц – 40 000–60 000 руб., для ИП – 80 000–120 000 руб., для юрлиц – 600 000–800 000 руб.

Ст. 20.4 КоАП – нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Штрафы предлагается увеличить для граждан до 20 000–40 000 руб., для должностных лиц – до 60 000–120 000 руб., для ИП – до 120 000–160 000 руб., для юрлиц – до 800 000–1,6 млн руб.

Ст. 20.6 КоАП – невыполнение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для должностных лиц предлагается установить штраф 40 000–100 000 руб., для юридических лиц – 200 000–500 000 руб. За повторное нарушение штраф составит 100 000–300 000 руб. для должностных лиц и 500 000–1,5 млн руб. для юрлиц.

Ст. 20.7 КоАП – невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны. Для должностных лиц штраф предлагается установить на уровне 40 000–100 000 руб., для организаций – 200 000–500 000 руб. За повторное нарушение – 100 000–300 000 руб. и 500 000–1,5 млн руб. соответственно.

Ст. 6.24 КоАП – курение табака, употребление никотинсодержащей продукции или кальянов в запрещенных местах. Штраф предлагается увеличить с 500–1500 руб. до 1000–3000 руб.

Ст. 14.16 КоАП – нарушение правил продажи алкоголя. По отдельным составам штрафы для должностных лиц предлагается повысить с 10 000–15 000 руб. до 20 000–30 000 руб., а для юридических лиц – с 200 000–300 000 руб. до 400 000–600 000 руб.

Ст. 19.2 КоАП – умышленное повреждение или срыв печати или пломбы. Штраф для граждан предлагается увеличить с 100–300 руб. до 500–1000 руб., для должностных лиц – с 300–500 руб. до 1000–2000 руб.

Ст. 19.15 КоАП – проживание гражданина без паспорта. Штраф предлагается повысить с 2000–3000 руб. до 4000–6000 руб., а в предусмотренных ч. 2 случаях – с 3000–5000 руб. до 6000–10 000 руб.

Ст. 19.15.1 КоАП – проживание без регистрации по месту пребывания или жительства. Для граждан штраф предлагается увеличить с 2000–3000 руб. до 4000–6000 руб., для собственников-физлиц – с 2000–5000 руб. до 4000–10 000 руб., для юрлиц – с 250 000–750 000 руб. до 500 000–1,4 млн руб.

Ст. 20.20 и 20.21 КоАП – распитие алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. В обоих случаях штраф предлагается увеличить с 500–1500 руб. до 1000–3000 руб.