СК возбудил дело из-за передачи США средств Малофеева ВСУ

11 мая 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США своим решением передать Украине активы, конфискованные у Малофеева, посягнули на право собственности, что ударит по ним самим. По его словам, изъятие российских активов в США является незаконным и нелегитимным, что в «обычных условиях» стало бы предметом для судебного разбирательства с «абсолютно железобетонными перспективами» его выиграть.