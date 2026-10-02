СК возбудил дело из-за передачи США средств Малофеева ВСУ
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с передачей США денежных средств российского бизнесмена Константина Малофеева ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
«По решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств российского гражданина», – отметила Петренко.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также конкретных должностных лиц органов власти США, причастных к принятию незаконных решений.
11 мая 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США своим решением передать Украине активы, конфискованные у Малофеева, посягнули на право собственности, что ударит по ним самим. По его словам, изъятие российских активов в США является незаконным и нелегитимным, что в «обычных условиях» стало бы предметом для судебного разбирательства с «абсолютно железобетонными перспективами» его выиграть.
С июля 2014 г. основатель «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями Евросоюза. После начала специальной военной операции на Украине минфин США в апреле ввел санкции против российских компаний и физлиц, включая медиагруппу «Царьград» и Малофеева с семьей.