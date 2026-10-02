Кравцов: конкурс на некоторые специальности в колледжах достигает 18 человек

«У нас конкурс по некоторым специальностям достигает 18 человек на место. В целом, конкурс в техникумы и колледжи по всей стране – четыре человека на место, а в рамках проекта "Профессионалитет" – семь-восемь человек на место», – сказал он на Форуме классных руководителей (цитата по «РИА Новости»).