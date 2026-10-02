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Кравцов: конкурс на некоторые специальности в колледжах достигает 18 человек

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Конкурс в российские колледжи и техникумы на некоторые специальности достигает 18 человек на место, заявил на церемонии награждения директоров образовательных организаций среднего профессионального образования министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас конкурс по некоторым специальностям достигает 18 человек на место. В целом, конкурс в техникумы и колледжи по всей стране – четыре человека на место, а в рамках проекта "Профессионалитет" – семь-восемь человек на место», – сказал он на Форуме классных руководителей (цитата по «РИА Новости»).

Кравцов добавил, что сейчас среднее профессиональное образование получают 4 млн человек, что сопоставимо с показателями советского периода.

В ходе выступления на церемонии Кравцов отметил рост востребованности системы СПО. Он сказал, что такая система образования играет важную роль в обеспечении технологического развития и кадрового суверенитета страны.

2 октября президент России Владимир Путин указал на рост престижа рабочих профессий. Он добавил, что все больше молодых людей выбирают учебу в техникумах и колледжах, и подчеркнул, что сейчас специалисты рабочих профессий востребованы в экономике и социальной сфере.

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