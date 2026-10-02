В 41 районе Татарстана ввели режим ЧС из-за заморозков

28 сентября Гидрометцентр сообщал, что в Приволжском федеральном округе 29–30 сентября ожидаются заморозки: в Татарстане температура должна была опуститься до –1, в Башкирии – до –4 градусов, а в Пермском крае – до –3. В этот же день власти Челябинска объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.