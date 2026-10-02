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В 41 районе Татарстана ввели режим ЧС из-за заморозков

Сергей Пахомов
Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в 41 муниципальном районе республики вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы республики.

Режим введен из-за заморозков, переувлажнения почвы и выпревания сельскохозяйственных культур. Это привело к гибели части посевов и создало угрозу продовольственной безопасности, говорится в указе.

Особый режим установлен до особого распоряжения, уровень реагирования определен как региональный. Главам районов поручено создать комиссии по ликвидации последствий непогоды и в течение пяти дней подготовить план необходимых мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на минсельхоз республики.

28 сентября Гидрометцентр сообщал, что в Приволжском федеральном округе 29–30 сентября ожидаются заморозки: в Татарстане температура должна была опуститься до –1, в Башкирии – до –4 градусов, а в Пермском крае – до –3. В этот же день власти Челябинска объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

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