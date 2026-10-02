Владелец особняка Миллера пообещал восстановить здание после пожара

«Как собственник объекта культурного наследия мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Санкт-Петербурга», – заявили в компании.