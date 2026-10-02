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Владелец особняка Миллера пообещал восстановить здание после пожара

Татьяна Мозолевская
Валентин Егоршин / ТАСС
Валентин Егоршин / ТАСС

Компания «ТАС», которой принадлежит пострадавший от пожара особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга, выполнит обязательства по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Как собственник объекта культурного наследия мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Санкт-Петербурга», – заявили в компании.

В компании уточнили, что при подготовке здания к реконструкции все демонтируемые предметы охраны объекта культурного наследия были заранее вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это, по словам владельца, позволит специалистам воссоздать исторические элементы особняка в первоначальном виде.

В марте 2026 г. банк Дом.РФ предоставил компании «ТАС» кредитную линию на 768 млн руб. для восстановления особняка. Завершить работы планировалось к концу 2027 г. В здании сохранились лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева.

1 октября пожару в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге был присвоен третий ранг сложности. Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3, поступило 1 октября в 20:11 мск. Площадь горения составляла около 2000 кв. м. Пожар с горящего особняка перекинулся на соседнее здание. Дым шел с крыши дома, спасатели провели проливку кровли, жильцов эвакуировали.

2 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после возгорания в особняке Миллера в Санкт-Петербурге по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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