СК назвал причину пожара в доме Миллера
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после возгорания в особняке Миллера в Санкт-Петербурге по 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщил городской ГСУСК РФ на своем сайте.
По предварительной версии, пожар в здании начался из-за несоблюдения требований безопасности во время выполнении сварочных работ. СК проводит следственные действия, выясняя причины и обстоятельства произошедшего, а также подлежащих привлечению к ответственности лиц, уточнило ведомство.
1 октября пожару в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге был присвоен третий ранг сложности. Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3, поступило 1 октября в 20:11 мск. Площадь горения составляла около 2000 кв. м. В 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.
Пожар с горящего особняка перекинулся на соседнее здание. Дым шел с крыши дома, спасатели провели проливку кровли, жильцов эвакуировали.