Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей

Согласно закону, если во время медосмотра у водителя выявят признаки заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, водителю через «Госуслуги» направят уведомление о необходимости в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.