Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.
Проектами также предусмотрены форма медицинского заключения и порядок направления уведомлений водителям. Медицинские заключения планируется оформлять в электронном виде, при этом по желанию гражданина копию документа можно будет получить на бумаге.
Согласно закону, если во время медосмотра у водителя выявят признаки заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, водителю через «Госуслуги» направят уведомление о необходимости в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.
В Минздраве отметили, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения. В случае одобрения новый порядок вступит в силу с 1 марта 2027 г.
В конце мая стало известно, что в России могут появиться алкозамки, блокирующие запуск двигателя при парах алкоголя в выдохе водителя.