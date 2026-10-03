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Главная / Общество /

Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей

Татьяна Мозолевская

Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Проектами также предусмотрены форма медицинского заключения и порядок направления уведомлений водителям. Медицинские заключения планируется оформлять в электронном виде, при этом по желанию гражданина копию документа можно будет получить на бумаге.

Согласно закону, если во время медосмотра у водителя выявят признаки заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, водителю через «Госуслуги» направят уведомление о необходимости в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

В Минздраве отметили, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения. В случае одобрения новый порядок вступит в силу с 1 марта 2027 г.

В конце мая стало известно, что в России могут появиться алкозамки, блокирующие запуск двигателя при парах алкоголя в выдохе водителя.

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