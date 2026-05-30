В России могут ввести автомобильные алкозамки с 2030 года
В России могут появиться алкозамки, блокирующие запуск двигателя при паров алкоголя в выдохе водителя. Это следует из утвержденного правительством плана в рамках Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 г.
Документ предполагает определение критериев применения алкозамков – устройств, блокирующих запуск двигателя при определении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. За реализацию проекта отвечают Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры.
Стратегия также предусматривает разработку систем для отслеживания состояния водителя (признаки сна, отвлечение от дороги), а также устройств для контроля скорости, манеры вождения и соблюдения режима труда. Применение таких систем будет зависеть от рисков при разных типах перевозок.
25 мая Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении оформления документов при проверке водителей на алкоголь.Сейчас при обнаружении пьяного водителя инспекторы оформляют 3–5 документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания авто. Новый закон разрешает вместо отдельного протокола об отстранении ставить отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении.
МВД России предложило упростить процедуру оформления пьяных водителей в январе 2025 г., указав на экономию около 36 800 рабочих часов в год. В мае 2026 г. Госдума приняла закон об упрощении порядка отстранения от вождения в пьяном виде.