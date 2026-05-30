В России могут ввести автомобильные алкозамки с 2030 года

25 мая Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении оформления документов при проверке водителей на алкоголь.Сейчас при обнаружении пьяного водителя инспекторы оформляют 3–5 документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания авто. Новый закон разрешает вместо отдельного протокола об отстранении ставить отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении.