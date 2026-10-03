МВД напомнило, в какие страны можно поехать по внутреннему паспорту
Внутренний паспорт россиянина подходит для въезда в шесть стран. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
Речь идет об Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии.
Для поездок в другие страны основным документом остается заграничный паспорт. В МВД рекомендовали перед выездом проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы для виз и штампов. Также важно убедиться, что срок действия документа не истек. Ведомство напомнило, что в некоторых странах паспорт должен оставаться действительным еще 3–6 месяцев после даты въезда.
Правила въезда по внутренним паспортам в эти страны действуют для взрослых и детей старше 14 лет. С 20 января 2026 г. детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию требуется загранпаспорт. Это изменение затронуло туристический поток – туроператоры предупреждали о возможном снижении числа поездок в Абхазию из-за новых требований.