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МВД напомнило, в какие страны можно поехать по внутреннему паспорту

Антон Потоков

Внутренний паспорт россиянина подходит для въезда в шесть стран. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. 

Речь идет об Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии.

Для поездок в другие страны основным документом остается заграничный паспорт. В МВД рекомендовали перед выездом проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы для виз и штампов. Также важно убедиться, что срок действия документа не истек. Ведомство напомнило, что в некоторых странах паспорт должен оставаться действительным еще 3–6 месяцев после даты въезда.

Правила въезда по внутренним паспортам в эти страны действуют для взрослых и детей старше 14 лет. С 20 января 2026 г. детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию требуется загранпаспорт. Это изменение затронуло туристический поток – туроператоры предупреждали о возможном снижении числа поездок в Абхазию из-за новых требований.

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