МВД напомнило, в какие страны можно поехать по внутреннему паспорту

Для поездок в другие страны основным документом остается заграничный паспорт. В МВД рекомендовали перед выездом проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы для виз и штампов. Также важно убедиться, что срок действия документа не истек. Ведомство напомнило, что в некоторых странах паспорт должен оставаться действительным еще 3–6 месяцев после даты въезда.