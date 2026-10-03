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Число погибших на подмосковном химзаводе выросло до двух

Ведомости

Второй погибший обнаружен при разборе завалов на месте пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», – сказал собеседник агентства.

Пожар на химзаводе начался вечером 30 сентября. Огонь охватил производственный корпус, произошло обрушение конструкций на площади 2000 кв. м. Из здания эвакуировали 40 человек. Пожар локализовали в 23:55 мск, открытое горение ликвидировали в час ночи.

По данным властей, возгорание не связано с атакой беспилотников. На месте работает оперативный штаб, ведется круглосуточный мониторинг воздуха – превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.

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