40 человек эвакуировали при пожаре на химзаводе в подмосковном Краснозаводске
На территории химического завода в Краснозаводске Московской области произошел пожар с последующим обрушением конструкций цеха. Из здания эвакуировали около 40 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
По предварительным данным собеседника агентства, под завалами могут находиться четыре человека.
28 сентября пожар произошел на заводе по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Огонь охватил два здания, в регионе впоследствии ввели режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.
По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. После случившегося гендиректора предприятия задержали. Ему предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей, а также в незаконном изготовлении и переделке взрывчатых веществ.