40 человек эвакуировали при пожаре на химзаводе в подмосковном Краснозаводске

По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. После случившегося гендиректора предприятия задержали. Ему предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей, а также в незаконном изготовлении и переделке взрывчатых веществ.