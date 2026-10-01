Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 120+3,33%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 281,84+0,61%RTSI863,51+0,99%RGBI111,24+0,01%RGBITR763,33+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

40 человек эвакуировали при пожаре на химзаводе в подмосковном Краснозаводске

Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На территории химического завода в Краснозаводске Московской области произошел пожар с последующим обрушением конструкций цеха. Из здания эвакуировали около 40 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

По предварительным данным собеседника агентства, под завалами могут находиться четыре человека.

28 сентября пожар произошел на заводе по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Огонь охватил два здания, в регионе впоследствии ввели режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.

По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. После случившегося гендиректора предприятия задержали. Ему предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей, а также в незаконном изготовлении и переделке взрывчатых веществ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её