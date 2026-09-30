СК предъявил обвинения директору завода пиротехники в Ярославской области

Следственные органы СК России по Ярославской области предъявили обвинение генеральному директору завода по производству пиротехники. Он подозревается в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель сотрудников (ч. 3 ст. 217 УК РФ), незаконном изготовлении и переделке взрывчатых веществ в составе группы лиц (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.