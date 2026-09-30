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СК предъявил обвинения директору завода пиротехники в Ярославской области

Ведомости

Следственные органы СК России по Ярославской области предъявили обвинение генеральному директору завода по производству пиротехники. Он подозревается в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель сотрудников (ч. 3 ст. 217 УК РФ), незаконном изготовлении и переделке взрывчатых веществ в составе группы лиц (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, на заводе в селе Кубринск Переславского округа в результате пожара погибли 14 человек. Еще одна женщина пострадала – ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Генерального директора задержали. Ему вменяется организация ненадлежащего осуществления производственной деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ. 

Следователи направили в суд ходатайство об аресте фигуранта. По местам жительства обвиняемого и на предприятии проходят обыски.

Пожар на заводе по производству петард в Кубринске произошел 28 сентября. Огонь распространился на два здания. Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования и обещал помощь семьям погибших и пострадавшим.

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