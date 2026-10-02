Человек погиб при пожаре на предприятии в Краснозаводске
В результате пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске погиб человек. Еще пятеро пропали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Открытое горение ликвидировано. Превышения ПДК на месте пожара нет, добавил собеседник агентства.
Площадь возгорания достигла 2000 кв. м, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался 1 октября на территории завода, он привел к обрушению конструкций цеха. Из здания эвакуировали около 40 человек.