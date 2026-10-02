Возгорание в корпусе Краснозаводского химического завода локализовали
Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано. Об этом сообщил врио главы округа Алексей Лужецкий.
По его словам, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Сейчас проводится проливка конструкций, развернут оперативный штаб.
Лужецкий отметил, что ситуация находится на постоянном контроле и все необходимые службы работают в полном объеме.
Он также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
1 октября на территории завода произошел пожар с последующим обрушением конструкций цеха. Из здания эвакуировали около 40 человек. По предварительным данным собеседника «РИА Новости», под завалами могут находиться четыре человека.