Напавший на сотрудников ФСИН в КБР ранее был экстрадирован из Грузии

2 октября во время этапирования в поезде «Владикавказ – Адлер» один из заключенных напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел несколько выстрелов. В результате один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, следует из сообщения Следственного комитета.