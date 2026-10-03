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Главная / Общество /

Напавший на сотрудников ФСИН в КБР ранее был экстрадирован из Грузии

Анна Виноградова

Заключенный, напавший на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии, ранее был экстрадирован из Грузии для привлечения к уголовной ответственности по делу о наркопреступлениях и создании преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, речь идет о Дмитрии Пушкареве. Его привлекали к ответственности по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, а также по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).

2 октября во время этапирования в поезде «Владикавказ – Адлер» один из заключенных напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел несколько выстрелов. В результате один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, следует из сообщения Следственного комитета.

СК возбудил уголовное дело по трем статьям: о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСИН ранее опровергла сообщения о бунте заключенных и захвате заложников.

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