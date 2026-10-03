В Московском регионе ожидается самая холодная ночь с начала осени

В целом в столице ожидается от +1 до +3 градусов, в Московской области – от – 2 до +3 градусов. Осадков не прогнозируется, сохранится переменная облачность. По данным ТАСС, до этого самой холодной с начала осени была ночь на 2 октября, когда главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала +3,2 градуса.