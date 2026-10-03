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В Московском регионе ожидается самая холодная ночь с начала осени

Анна Виноградова

Предстоящая ночь может стать самой холодной в Московском регионе с начала осени. Температура воздуха в Москве местами опустится до – 3 градусов, а в Подмосковье – до –5 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В целом в столице ожидается от +1 до +3 градусов, в Московской области – от – 2 до +3 градусов. Осадков не прогнозируется, сохранится переменная облачность. По данным ТАСС, до этого самой холодной с начала осени была ночь на 2 октября, когда главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала +3,2 градуса.

29 сентября ночь в Москве также становилась самой холодной с начала осени: тогда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до +4,8 градуса. В Новой Москве в тот день впервые с начала сезона были зафиксированы заморозки – в Михайловском температура достигла – 0,2 градуса.

26 сентября средняя температура месяца в Москве превышала климатическую норму на 2,2 градуса. Тогда синоптики ожидали, что до начала октября погоду в Московском регионе будут определять антициклоны.

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