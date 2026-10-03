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Тела пяти погибших нашли после пожара на химзаводе в Подмосковье

Ася Султанова

При разборе завалов на химзаводе в Краснозаводске спасатели обнаружили тела пятерых человек. Об этом сообщил врио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Работы по ликвидации последствий пожара закончены.

Ведется контроль за состоянием воздушной среды. Превышений допустимых норм вредных веществ не обнаружили. Жителям Краснозаводска и округа ничего не угрожает, добавил Лужецкий.

Пожар на химзаводе в Подмосковье начался вечером 30 сентября. Огонь охватил производственный корпус, произошло обрушение конструкций на площади 2000 кв. м. Из здания эвакуировали 40 человек. Пожар локализовали в 23:55 мск, открытое горение ликвидировали в 1:00. 2 октября Лужецкий сообщил об одном погибшем. Утром 3 октября стало известно об обнаружении второго погибшего.

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