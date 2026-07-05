Сухо место пусто не бывает: самые жаркие города на планете

Арика, Чили

По оценкам Всемирной метеорологической организации, летом 2026 г. Северная Америка, Африка и Юго-Восточная Азия столкнутся с Супер-Эль-Ниньо – климатическим явлением, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально нагреваются. Это может повысить температуру по всей Земле и вызвать продолжительные засухи. Где выпадает наименьшее количество осадков – в подборке «Ведомостей».



Этот небольшой прибрежный город находится в пустыне Атакама – одной из самых засушливых частей Чили. За год здесь выпадает всего 0,76 мм осадков, а в период с 1979 по 1993 г. дождя не было вовсе. Арика известна как самый сухой населенный пункт в мире. Засушливость обусловлена расположением в зоне дождевой тени: преобладающие западные ветры переносят и осаждают влагу в близлежащих горах, а все мелкие осадки остаются на побережье.



Тем не менее город не страдает от проблем, связанных с засухой, благодаря каманчаке – плотному морскому туману, который образуется над Тихим океаном и надвигается на побережье Чили и Перу, зависая над Атакамой. Его капли слишком малы, чтобы превратиться в полноценный дождь, но они держат уровень влажности в Арике на оптимальном уровне – 66–73%. Местные жители собирают конденсат и используют его в хозяйстве и для питья. С древности это делают с помощью покатых камней, по внутренним стенкам которых стекает влага. В 2025 г. эксперты научного журнала Frontiers in Environmental Science протестировали новую технологию – специальные сетки, которые могут собирать от 0,2 до 5 л воды в день. Туманосборники уже работают на севере Чили в заповеднике Серро-Гранде: в марте 2026 г. там установили 10 сетчатых панелей за $30 000.