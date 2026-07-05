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Сухо место пусто не бывает: самые жаркие города на планете

Этим летом экстремальная погода накроет Северную Америку и Юго-Восточную Азию
Егор Ерошин
По оценкам Всемирной метеорологической организации, летом 2026 г. Северная Америка, Африка и Юго-Восточная Азия столкнутся с Супер-Эль-Ниньо – климатическим явлением, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально нагреваются. Это может повысить температуру по всей Земле и вызвать продолжительные засухи. Где выпадает наименьшее количество осадков – в подборке «Ведомостей». Этот небольшой прибрежный город находится в пустыне Атакама – одной из самых засушливых частей Чили. За год здесь выпадает всего 0,76 мм осадков, а в период с 1979 по 1993 г. дождя не было вовсе. Арика известна как самый сухой населенный пункт в мире. Засушливость обусловлена расположением в зоне дождевой тени: преобладающие западные ветры переносят и осаждают влагу в близлежащих горах, а все мелкие осадки остаются на побережье. Тем не менее город не страдает от проблем, связанных с засухой, благодаря каманчаке – плотному морскому туману, который образуется над Тихим океаном и надвигается на побережье Чили и Перу, зависая над Атакамой. Его капли слишком малы, чтобы превратиться в полноценный дождь, но они держат уровень влажности в Арике на оптимальном уровне – 66–73%. Местные жители собирают конденсат и используют его в хозяйстве и для питья. С древности это делают с помощью покатых камней, по внутренним стенкам которых стекает влага. В 2025 г. эксперты научного журнала Frontiers in Environmental Science протестировали новую технологию – специальные сетки, которые могут собирать от 0,2 до 5 л воды в день. Туманосборники уже работают на севере Чили в заповеднике Серро-Гранде: в марте 2026 г. там установили 10 сетчатых панелей за $30 000.
Jorge Villegas / TASS
Это город на юго-востоке страны, расположенный на восточном берегу Нила чуть ниже первого порога реки. Он считается одним из самых засушливых в Африке, поскольку находится посреди жаркого пояса пустыни Сахара. Воздушные массы здесь формируются под воздействием постоянных тропических антициклонов: воздух опускается из верхних слоев атмосферы, нагревается и становится очень сухим. За год в Асуане выпадает примерно 1,1 мм осадков. Относительная влажность воздуха крайне низка и колеблется от 16% летом до 40–42% зимой. В 1960-х на Ниле был возведен Асуанский гидроузел – комплекс из ГЭС и двух плотин, находящихся выше и ниже по течению реки. Главным инженером проекта выступил советский специалист Николай Малышев. Строительство заняло 10 лет и стоило приблизительно $1 млрд. Сейчас Асуанская гидроэлектростанция вырабатывает свыше 10 млрд кВтч в год, тем самым обеспечивая 15% населения Египта электричеством. Также открытие гидроузла позволило взять сезонные разливы Нила под контроль. Для сельскохозяйственных нужд и сглаживания гидрологического режима с помощью Асуанских плотин было создано озеро Насер, в котором содержится до 169 куб. км воды. Примерно 90 куб. км ежегодно используется для орошения.
Валентин Соболев / ТАСС
Это один из крупнейших районов страны и место добычи нефти (около 17 млрд баррелей в год), расположенное на территории Ливийской пустыни. Климат региона классифицируется как жаркий пустынный, осадки не превышают 2,5 мм в год. С июня по август температура составляет 38–40 градусов по Цельсию, однако зимой может опускаться до 6–8 градусов ночью. Так происходит из-за высокого атмосферного давления в субтропических антициклонах. Потоки давления гонят воздух вниз и нагревают его, в связи с чем дождевые облака не могут сформироваться. Ливия – одна из самых засушливых стран в мире. 97% поселений зависят от грунтовых вод, а в Эль-Куфре абсолютно все города черпают воду из-под земли. Система водоснабжения в регионе основана на перекачке влаги из колодцев в различные сети. Ограниченное количество скважин приводит к нехватке воды, особенно в жаркие летние месяцы. Особенно остро проблема стоит в районе Аль-Шура.
LaPresse / TASS
Недалеко от Асуана, на 10 км ниже второго порога Нила, находится небольшой город Вади-Хальфа. Несмотря на лучшие показатели выпадения осадков (1,8 мм в год), там куда жарче: температура может подниматься до 53 градусов по Цельсию в июле. Это обусловлено его расположением: поселение находится в сердце Нубийской пустыни, где 98% времени дня светит палящее субтропическое солнце. Пески поглощают лучи и проецируют их в атмосферу, что создает неблагоприятные погодные условия. Основным источником воды служит связанное с Асуанским гидроузлом Нубийское озеро, хотя его площадь в два раза меньше площади озера Насер в Египте и составляет всего 160 кв. км. Дисбаланс распределения водных ресурсов привел к тому, что в последние пять лет в Нубийском водохранилище массово вымирает популяция нильской тиляпии, которая используется в том числе для пропитания населения близлежащих городов. Космический снимок озера в апреле 2026 г. показал, что процесс спровоцировал повышение концентрации хлорофилла в воде: она стала менее безопасна и приобрела темно-зеленый цвет. Правительство Судана не предпринимает активных мер по сохранению озера и очистке воды в нем.
Heba Fouad / Reuters
Это крупный административный центр на юге страны, где проживает 282 000 человек. Он расположен в одноименной пустыне и является одним из самых засушливых городов Южной Америки. В среднем осадки за год достигают лишь 10 мм, а осенью не выпадают вовсе. Первая причина – течение Гумбольдта. Холодные океанические воды охлаждают воздух у поверхности, из-за чего влага не поднимается вверх и дождевые облака не образуются. Вторая – влияние горной цепи Анд. Высокие горы блокируют осадки, идущие из бассейна Амазонки, оставляя местность сухой. В Ике наблюдаются проблемы с водой. Виной тому служат плантации спаржи, разбитые в долине в 1990-х. За два десятка лет они разрослись до 100 кв. км, взвинтив цену на воду в Ике в восемь раз: ее берут из близлежащей реки и колодцев. На данный момент решения для этой проблемы нет. По оценкам британской независимой организации Water Witness, ежегодное пополнение водоносного горизонта реки составляя 266 млн куб. м., в то время как сельское хозяйство извлекает из нее в два раза больше. Зато Перу – лидер по экспорту спаржи. Более того, Ика считается городом, победившим безработицу, – практически все население работает на плантациях.
Paolo Aguilar / TASS
В этом африканском городе, который располагается в Алжирской пустыне (часть Сахары), лето длится с марта по ноябрь. Температура может достигать 50 градусов. Ежегодно в Аулефе выпадает примерно 10 мм осадков. Он считается самым сухим городом страны и одним из самых жарких мест на планете. Жара и засуха обусловлены тем, что в регионе почти не бывает пасмурной погоды. Еще одним фактором является отсутствие рек или водоемов рядом с поселением. Периоды засухи повторяются в Аулефе каждые пять лет. Местные жители используют фоггары – подземные гидротехнические системы водоснабжения и орошения, которая поднимают грунтовые воды. Правда, с 1980-х они становятся все менее эффективными: из-за многолетней засухи и перерасхода воды уровень подземных вод постоянно падает, в связи с чем власти бурят новые скважины. Это приводит к еще более интенсивному истощению подземных вод и дальнейшей деградации окружающей среды. Проблемы с поставками воды заставили уже более 14 000 жителей покинуть Аулеф.
TASS
Это крупный транспортный и торговый узел, административный центр региона Борку. Он расположен в самом центре Сахары на территории Чада, поэтому там круглый год наблюдается экстремальная жара. Зимой температура держится от 26 до 29 градусов, а летом может достигать 40–42. Солнце в Файе-Ларжо светит от 10 до 12 часов в день. С марта по июль осадков практически не бывает (до 2 мм), самый дождливый месяц – август (может выпасть до 24 мм). Относительная влажность воздуха за год – 23% (от 17% в мае до 33% в августе). В 1974 г. температура зашкаливала настолько, что жители Файи-Ларжо принимали гуманитарную помощь от США, которую доставляли самолетами. Последний экстремально сухой период был зафиксирован в 2020 г. Тогда по всему Чаду пострадали 2,4 млн человек, а 570 000 и вовсе покинули страну. Справиться с периодами засухи жителям помогает система оазисов: подземные воды питают пальмы и водоемы. Также в Чаде используются системы раннего предупреждения о засухах на основе прогнозов и климатических данных. Для местных жителей в Борку проводят тренинги, на которых рассказывают о сбалансированном распределении воды в домохозяйстве и способах помочь пострадавшим.
Laurent Rebours / AP
Это главный порт Намибии, расположенный на побережье Атлантического океана, и один из самых засушливых городов Африки: здесь выпадает 13–20 мм осадков в год, а в некоторые месяцы (летом и осенью) их не бывает вовсе. Несмотря на отсутствие дождей, влажность воздуха здесь очень высокая – 80%, поскольку холодное Бенгальское течение создает плотный утренний туман, который окутывает побережье почти круглый год (до 27 дней в месяц). Это создает условия, в которых пустынная жара практически не ощущается. Весь год температура держится на уровне 20–24 градусов.Несмотря на высокую влажность и благоприятный климат, порт регулярно сталкивается с проблемами из-за ветхой системы водоснабженгия и недостатка электроэнергии. Например, из-за крупной аварии в районе Дороп Руибанк-Юг в 2025 г. произошел сбой в подаче воды, в результате которого пострадала рыбоперерабатывающая промышленность – один из ключевых секторов экономики Намибии. Некоторые компании закупали воду в соседнем Свакопмунде и возили ее на грузовиках.
Zhou Jiansheng / TASS
Самым жарким и засушливым штатом в Индии считается Раджастхан. За сезон там выпадает менее 400 мм осадков при среднегодовой норме 1120–1250 мм по всей стране. Летом температура воздуха может составлять от 46 до 51 градуса, что является одним из самых высоких показателей в мире. Большую часть Раджастхана занимает пустыня Тар, которая продолжается на территории Пакистана. При этом населению штата – около 79,5 млн человек (примерно 5,6% от всего населения Индии) – доступно лишь 1,16% поверхностных и 1,72% подземных вод страны. Порядка 49% сельского населения и около 6% городских жителей не имеют прямого доступа к водопроводу. Власти Индии серьезно относятся к засухе. С 2024 г. в разработке находится инициатива, предусматривающая обеспечение 30 млн человек в Раджастхане питьевой водой посредством ее очищения из рек региона. Также анонсирован проект, который нацелен на отвод избыточной воды из бассейнов рек Чамбал и Махи в засушливые районы штата. Предусмотрено и строительство традиционных водных систем. В январе 2025 г. был запущен проект, благодаря которому за полгода появилось 4918 колодцев и прудов и выявлено 37 000 потенциальных мест для будущих сооружений. Цель к 2029 г. – строительство 45 000 водосборных сооружений.
Zheng Huansong / TASS
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Арика, Чили
По оценкам Всемирной метеорологической организации, летом 2026 г. Северная Америка, Африка и Юго-Восточная Азия столкнутся с Супер-Эль-Ниньо – климатическим явлением, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально нагреваются. Это может повысить температуру по всей Земле и вызвать продолжительные засухи. Где выпадает наименьшее количество осадков – в подборке «Ведомостей».

Этот небольшой прибрежный город находится в пустыне Атакама – одной из самых засушливых частей Чили. За год здесь выпадает всего 0,76 мм осадков, а в период с 1979 по 1993 г. дождя не было вовсе. Арика известна как самый сухой населенный пункт в мире. Засушливость обусловлена расположением в зоне дождевой тени: преобладающие западные ветры переносят и осаждают влагу в близлежащих горах, а все мелкие осадки остаются на побережье.

Тем не менее город не страдает от проблем, связанных с засухой, благодаря каманчаке – плотному морскому туману, который образуется над Тихим океаном и надвигается на побережье Чили и Перу, зависая над Атакамой. Его капли слишком малы, чтобы превратиться в полноценный дождь, но они держат уровень влажности в Арике на оптимальном уровне – 66–73%. Местные жители собирают конденсат и используют его в хозяйстве и для питья. С древности это делают с помощью покатых камней, по внутренним стенкам которых стекает влага. В 2025 г. эксперты научного журнала Frontiers in Environmental Science протестировали новую технологию – специальные сетки, которые могут собирать от 0,2 до 5 л воды в день. Туманосборники уже работают на севере Чили в заповеднике Серро-Гранде: в марте 2026 г. там установили 10 сетчатых панелей за $30 000.
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