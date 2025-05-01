Тест. Что вы знаете про Первомай?В России отмечают праздник весны и труда
Вопрос 1 из 12
В мае 1886 г. рабочие из Чикаго начали массовые забастовки. Протест закончился столкновениями с полицией и взрывом посреди толпы. Более сотни человек пострадали, шестеро погибли. В память о Бойне на Хеймаркетской площади первое мая считают днем солидарности трудящихся. А что требовали чикагцы?
- Процент от прибыли предприятий
- Восьмичасовой рабочий день
- Передать предприятия рабочим
- Отставки министра промышленности