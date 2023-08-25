Опора для экспортера

Российская экономика переживает процесс трансформации, внешнеторговые потоки меняют направление, и бизнес увеличивает поставки продукции на новые рынки. В 2022 году объем экспорта побил исторический рекорд. В 2023-ем Минэкономразвития ожидает спад, зато потом — постоянный рост.
Успешно продается за рубеж не только продукция ТЭК, АПК и химпрома. Независимый финансовый консультант, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова видит возможности во многих отраслях и для компаний разного масштаба, в том числе для среднего и малого бизнеса: «Например, перспективный сегмент — одежда, экотовары. Российский МСБ уже экспортирует их в дружественные страны, в частности Индию и страны СНГ. Неплохие перспективы в электронике, электрике и робототехнике, которую у нас стали больше поддерживать, и в других отраслях».
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев добавляет в этот список медицинское оборудование, цифровые технологии и сферу услуг, например туризм. «В этих областях важную роль играет средний и малый бизнес», — уточняет эксперт.
При этом география поставок перестраивается: в несырьевом неэнергетическом экспорте доля рынка дружественных стран изменилась с 30 % до 70 %. Для экспортеров с уже налаженными каналами сбыта это вызов, а для компаний, которые только начинают экспорт, — возможность занять новый рынок для своей продукции. Причем, по мнению Александра Данильцева, для малого и среднего бизнеса сейчас открываются хорошие перспективы. «На МСБ санкционное давление ниже, и, соответственно, у них больше свободы», — отмечает он.
Одна из основных сложностей экспортеров, и особенно начинающих, — привлечение средств. Не все предприниматели знают, что для финансирования экспортных сделок есть специальные программы, доступные в крупных банках. С ними можно ознакомиться на примере ПСБ: у него широкий набор финансовых инструментов, который решает большинство задач экспортера.
Если компания развивает экспортно-ориентированный бизнес, то может рассчитывать на льготное кредитование. Оно основано на господдержке: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») предоставляет банкам страховое покрытие, а они, в свою очередь, предлагают более выгодные условия клиентам-экспортерам. Так, компании, работающие в несырьевом неэнергетическом секторе, могут получить финансирование до 80‒90 % стоимости экспортного контракта по сниженной ставке при наличии страхового покрытия ЭКСАР. Кроме того, предприятия могут воспользоваться механизмом льготного кредитования субсидирования экспорта высокотехнологичной продукции, в таком случае размер субсидии составит до 90 % ключевой ставки Банка России.
Бывает, что у экспортера уже есть контракт с покупателем, но не хватает ресурсов на его исполнение. Тогда банк может предоставить предэкспортное финансирование сделки, начиная с этапа отгрузки или даже производства товара. Это позволяет экспортеру повысить конкурентоспособность своего предложения, дав покупателю отсрочку платежа, и погасить кредит после получения оплаты от клиента. В свою очередь, экспортный факторинг позволит пополнить оборотные средства, если с момента отгрузки товара до момента получения денег возникает существенный кассовый разрыв, и обеспечит непрерывность производственного процесса. А кредит покупателю избавит экспортера от необходимости принимать на себя дополнительную долговую нагрузку. Также в банки можно обращаться за международными гарантиями разных видов: по оплате поставок экспортера, обеспечению для участия в тендере или исполнению контракта и другими.
В целях наращивания объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса сельхозпроизводители тоже могут рассчитывать на господдержку. Им доступны льготные оборотные кредиты на срок до 1 года и инвесткредиты — от 2 до 15 лет при условии наличия заключенного соглашения о повышении конкурентоспособности. Банки стремятся сделать работу с «экспортными» финансовыми продуктами удобнее с помощью цифровых инструментов. В случае с ПСБ работает система PSB Corporate (18+). Она обеспечивает дистанционное оформление документов, ускоряя взаимодействие клиента с банком.
При выборе конкретного банка Мария Ермилова и Александр Данильцев рекомендуют экспортерам обращать внимание на два критерия.
Первый и главный — рейтинг и устойчивость банка, а также перечень доступных финансовых инструментов.
Второй — его специализация. Александр Данильцев советует обращать внимание на банки с опытом поддержки экспортной деятельности. Мария Ермилова считает важным опыт в конкретной отрасли: он поможет банковским специалистам лучше понимать нюансы процессов и конкретной сделки. «Если банк компетентно и с учетом отраслевой экспертизы оценивает возможности и перспективы производителя и, соответственно, рассчитывает риски по возвратам кредита, — это может позитивно повлиять на условия кредита», — поясняет Мария Ермилова.
На практике эти критерии могут сочетаться: к примеру, ПСБ входит в число крупнейших российских банков по размеру активов, более 20 лет развивает международный бизнес и эффективно работает с экспортом во всех отраслях.
Другие сложности экспортеров связаны с недостатком знаний о существующих возможностях, законодательстве зарубежных стран, состоянии целевых рынков и так далее. Решать подобные вопросы помогает Российский экспортный центр (РЭЦ) — единое окно поддержки экспортеров. Он помогает на всех шагах вывода товара на зарубежный рынок:
● финансирование НИОКР;
● обучение экспорту;
● анализ целевых рынков;
● продвижение товаров в рамках бизнес-миссий;
● поиск партнеров за рубежом;
● логистика и т. д.
«Большинству экспортеров необходима поддержка в области логистики, маркетингового продвижения. Найти партнера — тоже важная и сложная задача, особенно для новичков. Поэтому многие компании высоко оценивают значение таких мер, как участие в бизнес-миссиях и выставках, — говорит Александр Данильцев. — В целом меры поддержки и развития экспорта активно используются, несмотря на все сложности, развивается торгово-политическая база для нашей торговли».
«Возможностей для выхода на новые рынки достаточно, но многим предпринимателям, кажется, сложно в них разобраться, — отмечает Мария Ермилова. — В такой ситуации я бы советовала обращаться в службу поддержки РЭЦ или к консультантам».