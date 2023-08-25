Опора для экспортера

Главный вопрос экспортера. Возможности финансирования

Одна из основных сложностей экспортеров, и особенно начинающих, — привлечение средств. Не все предприниматели знают, что для финансирования экспортных сделок есть специальные программы, доступные в крупных банках. С ними можно ознакомиться на примере ПСБ: у него широкий набор финансовых инструментов, который решает большинство задач экспортера.

Если компания развивает экспортно-ориентированный бизнес, то может рассчитывать на льготное кредитование. Оно основано на господдержке: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») предоставляет банкам страховое покрытие, а они, в свою очередь, предлагают более выгодные условия клиентам-экспортерам. Так, компании, работающие в несырьевом неэнергетическом секторе, могут получить финансирование до 80‒90 % стоимости экспортного контракта по сниженной ставке при наличии страхового покрытия ЭКСАР. Кроме того, предприятия могут воспользоваться механизмом льготного кредитования субсидирования экспорта высокотехнологичной продукции, в таком случае размер субсидии составит до 90 % ключевой ставки Банка России.

Бывает, что у экспортера уже есть контракт с покупателем, но не хватает ресурсов на его исполнение. Тогда банк может предоставить предэкспортное финансирование сделки, начиная с этапа отгрузки или даже производства товара. Это позволяет экспортеру повысить конкурентоспособность своего предложения, дав покупателю отсрочку платежа, и погасить кредит после получения оплаты от клиента. В свою очередь, экспортный факторинг позволит пополнить оборотные средства, если с момента отгрузки товара до момента получения денег возникает существенный кассовый разрыв, и обеспечит непрерывность производственного процесса. А кредит покупателю избавит экспортера от необходимости принимать на себя дополнительную долговую нагрузку. Также в банки можно обращаться за международными гарантиями разных видов: по оплате поставок экспортера, обеспечению для участия в тендере или исполнению контракта и другими.

В целях наращивания объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса сельхозпроизводители тоже могут рассчитывать на господдержку. Им доступны льготные оборотные кредиты на срок до 1 года и инвесткредиты — от 2 до 15 лет при условии наличия заключенного соглашения о повышении конкурентоспособности. Банки стремятся сделать работу с «экспортными» финансовыми продуктами удобнее с помощью цифровых инструментов. В случае с ПСБ работает система PSB Corporate (18+). Она обеспечивает дистанционное оформление документов, ускоряя взаимодействие клиента с банком.

При выборе конкретного банка Мария Ермилова и Александр Данильцев рекомендуют экспортерам обращать внимание на два критерия.

Первый и главный — рейтинг и устойчивость банка, а также перечень доступных финансовых инструментов.

Второй — его специализация. Александр Данильцев советует обращать внимание на банки с опытом поддержки экспортной деятельности. Мария Ермилова считает важным опыт в конкретной отрасли: он поможет банковским специалистам лучше понимать нюансы процессов и конкретной сделки. «Если банк компетентно и с учетом отраслевой экспертизы оценивает возможности и перспективы производителя и, соответственно, рассчитывает риски по возвратам кредита, — это может позитивно повлиять на условия кредита», — поясняет Мария Ермилова.