Невозможное возможно

Единственный Ultra All Inclusive отель в Дубае ‒ Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites. Он расположен на восточной стороне полумесяца Пальмы Джумейра, так что из номеров, ресторанов и пляжа у бассейна открывается футуристический вид на лагуну, над которой возвышаются небоскребы. К услугам гостей ‒ все возможности пляжного отдыха. Километровый частный пляж оборудован удобными лежаками и тенистыми беседками, где всегда можно спрятаться от обжигающего солнца. В баре Highlights у бассейна бармены без устали смешивают коктейли, а в лаундже Nargile подают настоящий арабский кальян и турецкий чай. Рестораны курорта тоже способны удивить даже самого привередливого гурмана. L'Olivo Ristorante – уютный итальянский ресторан, который как нельзя лучше подойдет для романтического свидания. А в Toro Loco Steakhouse едут мясоеды со всего Дубая, так что столик тут стоит бронировать заранее.