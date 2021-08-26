Невозможное возможно
Новые стандарты отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах от сети Rixos
Чтобы оказаться на другой планете, необязательно записываться в космические туристы. Достаточно купить билет на один из курортов Объединенных Арабских Эмиратов. Природа была немилостива к этому участку суши, зато от творений рук человеческих просто захватывает дух. 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, горнолыжный курорт посреди пустыни, искусственные острова в Персидском заливе, на которых расположены лучшие отели и парки развлечений, способны поразить воображение даже самого искушенного путешественника.
Стандарты отдыха в лучших гостиницах тоже соответствуют заданной планке. В сети отелей Rixos восточная роскошь и исключительные возможности, к которым привыкли разве что наследные принцы и арабские шейхи, доступны всем постояльцам. И неважно, приехали вы в романтическое путешествие, проводите отпуск в шумной компании друзей или рассчитываете на беззаботный семейный отдых, в цепочке Rixos найдется отель на любой вкус. Причем некоторые из них работают по системе Ultra All Inclusive* – большая редкость для ОАЭ. А то, что все услуги отеля, в том числе посещение баров, ресторанов и даже спа, уже включены в стоимость размещения, предполагает просто безграничные возможности для отдыха.
Единственный Ultra All Inclusive отель в Дубае ‒ Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites. Он расположен на восточной стороне полумесяца Пальмы Джумейра, так что из номеров, ресторанов и пляжа у бассейна открывается футуристический вид на лагуну, над которой возвышаются небоскребы. К услугам гостей ‒ все возможности пляжного отдыха. Километровый частный пляж оборудован удобными лежаками и тенистыми беседками, где всегда можно спрятаться от обжигающего солнца. В баре Highlights у бассейна бармены без устали смешивают коктейли, а в лаундже Nargile подают настоящий арабский кальян и турецкий чай. Рестораны курорта тоже способны удивить даже самого привередливого гурмана. L'Olivo Ristorante – уютный итальянский ресторан, который как нельзя лучше подойдет для романтического свидания. А в Toro Loco Steakhouse едут мясоеды со всего Дубая, так что столик тут стоит бронировать заранее.
Но настоящий оазис гедонизма курорта – отделанный в восточном стиле спа-центр. Расслабляющий влажный хаммам, тонизирующий турецкий массаж и процедуры красоты для лица – самый быстрый способ расслабиться, восстановить силы и обрести гармонию души и тела.
А пока взрослые предаются спа-удовольствиям, дети отлично проведут время в Rixy Kids Club**, где интересно и малышам, и подросткам. Здесь их ждут не только веселые игры, квесты по поиску сокровищ, конкурс талантов и кулинарные мастер-классы, но и кинопремьеры в собственном кинотеатре и веселая дискотека Rixy Disco***.
Еще один отель цепочки, работающий по системе Ultra All Inclusive, ‒ Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият, соединенном с Абу-Даби двумя мостами. В отеле есть все, чтобы, не выходя за территорию, разнообразно и с удовольствием провести отпуск. Широкий пляж, коралловый песок которого не греется даже в самую жару, так что можно гулять, не опасаясь обжечь пятки, и море необыкновенного лазурного цвета. Множество ресторанов, в том числе те, куда доступ открыт только постояльцам, и самый большой на острове спа-центр с разнообразными банями, саунами и единственной в городе снежной комнатой. Но в самом богатом эмирате столько удивительных достопримечательностей, что любознательный путешественник точно не усидит на месте.
Самые жаркие часы, чтобы не сгореть на солнце, вполне можно провести в прохладных музейных залах Лувра Абу-Даби, любуясь полотнами Леонардо да Винчи, Матисса, Ван Гога, Клода Моне и другими шедеврами искусства. А когда стемнеет, отправиться в Мечеть шейха Зайда, белоснежные купола которой особенно эффектно выглядят при вечерней подсветке. И, конечно, стоит побывать в крупнейшем аквапарке Ближнего Востока Yas Waterworld и пощекотать себе нервы, разогнавшись до 240 км/ч на пневматической горке Formula Rossa в Ferrari World.
Тем, кому важно и на отдыхе находиться в эпицентре городской жизни, подойдет Rixos Premium Dubai. Этот стильный городской отель расположен в 35-этажном здании, стоящем прямо на пляже в фешенебельном районе Джумейра-Бич-Резиденс. Из большинства номеров, оформленных в современном стиле, открывается вид на Персидский залив, остров Пальма Джумейра и самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai, высота которого составляет 210 метров.
Rixos Premium Dubai расположен всего в десяти минутах неспешной прогулки от популярных торговых центров Dubai Marina Mall и Mall of the Emirates и променада JBR, где так приятно гулять, когда спадет дневная жара и солнце опустится к горизонту. Впрочем, при желании, из отеля можно и не выходить. Концептуальные бутики и десяток популярных ресторанов, включая Luigia, где делают лучшую пиццу в Дубае, таверну Ammos с настоящей греческой кухней и модный Asil, шеф-повар которого мастерски миксует арабские, ливанские, турецкие и марокканские вкусы, расположены на первых этажах небоскреба Rixos Premium Dubai. А в пляжных барах Lock Stock & Barrel и Azure Beach каждую неделю устраивают шумные вечеринки, с выступлениями диджеев и танцами до самого утра.
Самый северный эмират Рас-эль-Хайма славится своей девственной природой, многокилометровыми песчаными пляжами и горами, подступающими прямо к морю. Здесь, вдали от мегаполисов, на острове Аль-Марьян стоит Rixos Bab Al Bahr – курортный отель, который идеально подходит для семейного пляжного отдыха.
Гордость курорта – чистейший песчаный частный пляж и пляжный клуб, где каждый найдет себе занятие по душе. Среди развлечений – катание на банане, fly fish или водных лыжах, от которых гарантированно захватывает дух как у взрослых, так и у детей, медитативные прогулки вдоль берега на катамаране и каноэ, пляжный волейбол и футбол, снорклинг и даже полет над морем с парашютом. Если и этого мало, в отеле есть собственный аквапарк с головокружительными водными горками и гидромассажными установками. Впрочем, просто нежиться у бассейна на шезлонге под зонтом, отбрасывающим густую тень, тоже не возбраняется.
У детей и подростков – своя программа. Для самых маленьких гостей (от 4 до 12 лет) работает Rixy Kids Club, где детей каждый день ждет насыщенная программа: игры с аниматорами на пляже и в бассейне, мастер-классы и веселые старты, дискотеки и кинопросмотры. А Teen's Republic – это пространство, где мальчишки и девчонки всегда могут найти партнеров по компьютерным и настольным играм и, конечно, завести новых друзей.
Взрослые тоже не останутся в стороне от веселья. Каждый вечер клуб Inferno приглашает любителей яркой ночной жизни, а в амфитеатре Entertainment Square проходит красочная шоу-программа для всей семьи.
*Ультра ол инклюзив
** Рикси Кидс Клуб
*** Рикси Диско