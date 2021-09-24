Рынок новых авто: статистика брендов в августе и сентябре
· Состояние рынка
· Лидеры статистики
· Лидеры по объемам
Рынок авто в начале осени
Автомобильная индустрия постепенно восстанавливается после «нестабильного» 2020 года, стараясь удовлетворить отложенный спрос потребителей на новые автомобили. Несмотря на небольшую просадку по продажах в конце августа и начале сентября, интерес россиян к авто из салона не упал.
В то же время, бренды производителей в потребительском рейтинге распределились равномерно. Изменилось ли что-то в тройке лидеров, какие производители показали заметный прирост, а у кого дела в конце лета пошли не слишком хорошо?
Успешные показатели статистики
Если сравнивать объем продаж с августом прошлого года, то хорошие результаты в этот раз показали Genesis, Chery, Cadillac и Chevrolet. По данным компании «КЕЛЕС РУС», у Chevrolet бестселлерами были Nexia, Cobalt и Spark.
При этом купить Шевроле у дилера в августе 2021 года решили на 73% больше клиентов, чем в августе прошлого года. У брендов Chery и Cadillac прирост составил 160 и 120% соответственно, а «Генезис» показал рекордный прирост продаж почти в 300%.
Хуже всего дела в последний летний месяц обстояли у Lifan, Changan, Volkswagen и Skoda. Продажи этих брендов упали на 35-60%. В список массовых производителей-неудачников попал и премиум бренд Porsche. Элитных немцев купили на 55% меньше, чем в августе годом ранее.
Успешные достижения по объемам
· Lada
· KIA
· Hyundai
В этой категории август и начало осени прошли без изменений. В статистике продаж новых автомобилей из салонов неплохие результаты вновь демонстрирует «АвтоВАЗ».
Стабильно растущий, но относительно низкий ценник, ремонтопригодность и патриотизм обеспечивают автомобилям Lada постоянный спрос. Даже падение продаж почти на треть (по сравнению с августом 2020) не помешало отечественному производителю занять почетное место по числу проведенных сделок. В последний месяц лета дилеры «АвтоВАЗа» продали 19,5 тысяч авто.
За формально российским брендом расположились его привычные конкуренты, которые подбираются все ближе. Это два корейских производителя – KIA и Hyundai. В этом августе у них тоже наблюдалась отрицательная динамика, но меньше, чем у Lada. По итогу концерны Южной Кореи продали 17 и 14 тысяч авто соответственно.
Интересно, что даже с учетом не очень успешного августа, тройка популярных брендов остается «в плюсе» по итогам восьми месяцев, я января по сентябрь. И если южнокорейские бренды довольствуются приростом продаж в пределах 20-25% по сравнению с прошлым годом, то у автомобилей Lada статистика улучшилась на 31%.