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Рынок новых авто: статистика брендов в августе и сентябре

·         Состояние рынка

·         Лидеры статистики

·         Лидеры по объемам

Рынок авто в начале осени

Автомобильная индустрия постепенно восстанавливается после «нестабильного» 2020 года, стараясь удовлетворить отложенный спрос потребителей на новые автомобили. Несмотря на небольшую просадку по продажах в конце августа и начале сентября, интерес россиян к авто из салона не упал.

В то же время, бренды производителей в потребительском рейтинге распределились равномерно. Изменилось ли что-то в тройке лидеров, какие производители показали заметный прирост, а у кого дела в конце лета пошли не слишком хорошо?

Успешные показатели статистики

Если сравнивать объем продаж с августом прошлого года, то хорошие результаты в этот раз показали Genesis, Chery, Cadillac и Chevrolet. По данным компании «КЕЛЕС РУС», у Chevrolet бестселлерами были Nexia, Cobalt и Spark.  

При этом купить Шевроле у дилера в августе 2021 года решили на 73% больше клиентов, чем в августе прошлого года. У брендов Chery и Cadillac прирост составил 160 и 120% соответственно, а «Генезис» показал рекордный прирост продаж почти в 300%.

Хуже всего дела в последний летний месяц обстояли у Lifan, Changan, Volkswagen и Skoda. Продажи этих брендов упали на 35-60%. В список массовых производителей-неудачников попал и премиум бренд Porsche. Элитных немцев купили на 55% меньше, чем в августе годом ранее. 

Успешные достижения по объемам

·         Lada

·         KIA

·         Hyundai

В этой категории август и начало осени прошли без изменений. В статистике продаж новых автомобилей из салонов неплохие результаты вновь демонстрирует «АвтоВАЗ».

Стабильно растущий, но относительно низкий ценник, ремонтопригодность и патриотизм обеспечивают автомобилям Lada постоянный спрос. Даже падение продаж почти на треть (по сравнению с августом 2020) не помешало отечественному производителю занять почетное место по числу проведенных сделок. В последний месяц лета дилеры «АвтоВАЗа» продали 19,5 тысяч авто.

За формально российским брендом расположились его привычные конкуренты, которые подбираются все ближе. Это два корейских производителя – KIA и Hyundai. В этом августе у них тоже наблюдалась отрицательная динамика, но меньше, чем у Lada. По итогу концерны Южной Кореи продали 17 и 14 тысяч авто соответственно.

Интересно, что даже с учетом не очень успешного августа, тройка популярных брендов остается «в плюсе» по итогам восьми месяцев, я января по сентябрь. И если южнокорейские бренды довольствуются приростом продаж в пределах 20-25% по сравнению с прошлым годом, то у автомобилей Lada статистика улучшилась на 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных