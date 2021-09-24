Рынок новых авто: статистика брендов в августе и сентябре

За формально российским брендом расположились его привычные конкуренты, которые подбираются все ближе. Это два корейских производителя – KIA и Hyundai. В этом августе у них тоже наблюдалась отрицательная динамика, но меньше, чем у Lada. По итогу концерны Южной Кореи продали 17 и 14 тысяч авто соответственно.