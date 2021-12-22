Сбербанк упростил до максимума выдачу банковских гарантий

Сбербанк упростил до максимума выдачу банковских гарантийПолучить решение о выдаче банковской гарантии можно за 3 минуты
Популярность банковских гарантий среди компаний из сегмента малого бизнеса в последние годы растет. Это связано как с удобством оформления данного инструмента, так и с тем, что именно банковские гарантии дают компаниям и предпринимателям доступ к рынку госзакупок. Банковские гарантии – это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором банк (гарант) выдает по просьбе должника (принципала), это предприниматель, письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) – госзаказчику – денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате. В 2021 году портфель гарантий увеличится на 12 % против 10 % в 2020-м. И в следующем году динамика еще более ускорится.
Большинство банков имеет в своей продуктовой линейке гарантийные решения, и ценовые условия по ним сходны. Однако кредитные организации стараются максимально упростить клиентский путь и процесс принятия решения по банковским гарантиям, и именно это сегодня может стать основным преимуществом.
Так, например, Сбербанк предлагает банковские гарантии, решение по которым принимается от 3 минут, а выдача средств – за 2 часа. Причем для подачи заявки требуется проверить предзаполненную анкету-заявление, указав номер закупки, сумму и срок, а если клиент оформляет заявку впервые, то потребуется минимальный пакет. Процесс подачи заявки полностью онлайн, то есть посещение банка не требуется. При необходимости со всеми формальностями поможет клиентский менеджер. Например, менеджер заполнит заявку, клиенту же нужно будет только подписать ее онлайн и отправить в банк.
Большинство банков, работающих с банковскими гарантиями, в той или иной степени идут по пути сокращения времени на принятие решения, однако это наиболее оперативный вариант сегодня получения гарантии для компаний из сегмента малого бизнеса.
Банковские гарантии принимаются в сделках по госзакупкам по 44-ФЗ «О контрактной системе» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 615 ПП «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Сумма гарантии от 500 до 50 млн руб., срок – до 37 месяцев (на больший срок — под залог). Такие условия касаются быстрого решения. Банк дает гарантии и на большую сумму, но уже по полному анализу клиента. Комиссия составляет всего от 950 руб. Воспользоваться продуктом могут компании из разных отраслей, это может быть и закупка небольшой партии офисной техники, и аренда таксопарка для нужд госзаказчика, и крупный подряд на строительство или капремонт здания.
Гарантии для госзакупок не требуют обеспечения или поручительства по быстрому решению, из документов понадобится только паспорт, если предприниматель является клиентом Сбербанка. Гарантии на другие цели бизнеса: финансовая, налоговая, таможенная, гарантия исполнения обязательств по контрактам внутреннего рынка – могут выдаваться без открытия расчетного счета. Гарантии для госзакупок банк также может оформить без открытия счета, для этого потребуется посещение клиентом офиса для подписания согласия. Гарантии на сумму свыше 50 млн или сроком более 37 месяцев банк также предоставляет в рамках индивидуального рассмотрения.
Тренды дальнейшего развития гарантийного бизнеса можно разделить на две группы. Во-первых, это мощная поддержка государства в этой сфере и упрощение и централизация форм и процессов банковских гарантий. Например, объединение типовых форм банковских гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Еще в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило перечень продукции, которую можно закупать по № 44-ФЗ с помощью заключения контрактов жизненного цикла. В этот список вошло, к примеру, «тяжелое» медицинское оборудование и техника – аппараты рентген, КТ и МРТ, микроскопы и т. д. Подобные контракты включают в себя не только поставку продукции, но и её последующее обслуживание, эксплуатацию. Еще одно важное изменение, касающееся в целом госзакупок, ‒ быстрый запрос котировок на сумму до 3 млн руб. (ранее – 500 тыс. руб.).
А в конце года был реализован еще один момент: Минфин обновил процедуру отбора поставщика. Заключение теперь должно проходить еще быстрее: 4 рабочих дня дается на размещение заявок, 2 рабочих дня – на их рассмотрение, по 1 дню – на заключение контракта для каждой стороны. Информация о поставщиках поступает госзаказчику автоматически из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Вторая группа трендов – это, собственно, цифровизация и развитие технологий в гарантийном бизнесе. Цифровизация позволяет свести время рассмотрения заявок до считанных минут. Разработанный в прошлом году Минфином закон исключил необходимость дополнительного составления заказчиком документации о закупке, предусматривая включение всей информации о проводимой закупке исключительно в извещение об осуществлении закупки, формируемое в электронной форме в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по единым формам электронных документов. Это сократило количество документов, минимизировало технические ошибки, автоматизировало процесс формирования извещения об осуществлении закупки. В будущем ожидается, что банковские гарантии будут выпускаться полностью в электронном виде.
Узнать подробнее. ПАО Сбербанк