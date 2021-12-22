Сбербанк упростил до максимума выдачу банковских гарантий

Банковские гарантии принимаются в сделках по госзакупкам по 44-ФЗ «О контрактной системе» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 615 ПП «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Сумма гарантии от 500 до 50 млн руб., срок – до 37 месяцев (на больший срок — под залог). Такие условия касаются быстрого решения. Банк дает гарантии и на большую сумму, но уже по полному анализу клиента. Комиссия составляет всего от 950 руб. Воспользоваться продуктом могут компании из разных отраслей, это может быть и закупка небольшой партии офисной техники, и аренда таксопарка для нужд госзаказчика, и крупный подряд на строительство или капремонт здания.