Клава Кока, Константин Майор и «Централ Партнершип» представили в России новый мультфильм «Мальчик-дельфин»Сегодня в российский прокат выходит отечественный анимационный фильм «Мальчик-дельфин» (6+) студии SkyFrame. Анонс премьеры в российских городах-миллионниках эксклюзивно доверен партнеру фильма — оператору цифровой наружной рекламы медиахолдингу MAER
Торжественная премьера мультфильма «Мальчик-дельфин» состоялась 3 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Публике фильм представили продюсеры Андрей Шишканов и Гейрат Сохраб, партнер фильма — генеральный директор медиахолдинга MАER Константин Майор и певица Клава Кока.
На всех кинорынках проект представлен как российский, хотя в его создании приняли участие граждане Турции и Ирана. Авторы анимационного фильма считают, что у него есть большой международный потенциал. Зрителя ждет история дельфиненка с необычным именем Снежок. Он спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. Вместе они живут в океане, ищут маму мальчика и спасают друзей от злого Осьминога. Но перед этим Осминог успевает изгнать мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения.
Специально для мультфильма два саундтрека написала и исполнила Клава Кока. Оказалось, что у популярной артистки трогательные отношения с мамой, и сквозная тема картины попала ей прямо в сердце. Певица не просто согласилась исполнить песни, она сама их написала, вдохновившись историей мальчика-дельфина.
О том, что в России состоится премьера нового мультфильма, первыми рассказали цифровые экраны партнера фильма — медиахолдинга MAER. В начале апреля яркую афишу на улицах своих городов увидели жители Москвы, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Самары, Волгограда и др. Представители MAER сообщают, что рекламная кампания мультфильма «Мальчик-дельфин» запланирована на месяц. По предварительным оценкам, ее увидят более 25 млн человек.
Премьеру мультфильма 3 апреля посетили звезды российской эстрады и кино. Кроме творческой группы создателей мультфильма, наш корреспондент заметил на красной дорожке Павла Прилучного, Кристину Асмус, Эвелину Бледанс, Дмитрия Красилова («Пухляш»), Григория Калигина, Пашу и Ханну, Алексея Учителя, Светлану Зейналову, Алису Вокс, Владимира Маркони, Алену Чехову, Надежду Ручку, Гавра, Романа Юнусова и другие. Почти все они прошли по красной дорожке со своими детьми и детьми своих родственников и знакомых.
Мохаммад Хамедани, разработчик персонажей и режиссер:
«Когда мы только задумали мультфильм, мы думали и о Тарзане, и о Маугли. Это удачные истории, в которых ребенок растет в дикой природе. Сколько бы раз эти истории ни переснимали, они всегда имели успех. И мы подумали, а что, если наш герой будет выращен дельфинами? Будет очень интересно показать такого человека, который думает, что его мама — дельфиниха. И на этой драме, на драме о поиске настоящей мамы, выстроить сюжетную канву».
Андрей Шишканов, продюсер:
«Своей работой мы хотели сказать, что все наши чувства преходящи: даже самые тяжкие горести изглаживаются временем, и только материнское сердце никогда не может забыть о своих детях. Мы постарались сделать наш фильм на самом высоком уровне анимации. Над картиной трудились специалисты, работавшие на крупнейших студиях мира. Надеемся, что картина найдет отклик в сердцах детей и их родителей».
Клава Кока, российская певица, блогер, автор песен и телеведущая:
«Я давно хотела написать песню про маму, и вот как раз представился прекрасный повод и все удивительно совпало. По сюжету мультфильма, главный герой, тот самый мальчик-дельфин, посвящает эти песни своей маме. Поэтому мы с музыкантами вкладывали свои личные истории о наших родных и любимых мамах. На мой взгляд, получилось очень нежно и трогательно. Я надеюсь, что вы это прочувствуете».
Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
«Мальчик-дельфин» от студии SkyFrame, на мой взгляд, появился для того, чтобы напомнить, что любовь к маме — высшая сила, которая способна вдохновить человека на подвиги. Что ради мамы мы готовы на всё, и что слезы матери всегда наполнены любовью. Как оператор премиальной наружной рекламы, мы ценим оказанное нам доверие. Для анонса премьеры уникального мультфильма мы выделили свои самые большие экраны и готовы за одну рекламную кампанию сделать «Мальчика-дельфина» самой известной премьерой в России».