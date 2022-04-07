Клава Кока, Константин Майор и «Централ Партнершип» представили в России новый мультфильм «Мальчик-дельфин»

«Когда мы только задумали мультфильм, мы думали и о Тарзане, и о Маугли. Это удачные истории, в которых ребенок растет в дикой природе. Сколько бы раз эти истории ни переснимали, они всегда имели успех. И мы подумали, а что, если наш герой будет выращен дельфинами? Будет очень интересно показать такого человека, который думает, что его мама — дельфиниха. И на этой драме, на драме о поиске настоящей мамы, выстроить сюжетную канву».