Любящие бабушки, стереотипы и цифровые технологии

На создание туристической инфраструктуры и повышение ее доступности в прошлом году было выделено около 46 млрд рублей, а в 2022 году запланировано 52,8 млрд рублей. В 2021 году план по турпотоку был перевыполнен и составил 56,5 млн человек. Объем дополнительной поддержки туристической отрасли в 2022 году в условиях санкций составил 22,97 млрд рублей. «На стабилизацию экономики индустрии туризма, ее развитие за последние несколько недель дополнительно было направлено 22 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что меры поддержки были оказаны в связи с тем, что туротрасль была наиболее подвержена внешнему влиянию. Одной из первых мер стало введение нулевой ставки НДС на пять лет для всех гостиниц. Это позволяет инвесторам существенно облегчить нагрузку и правильно сформировать горизонт планирования финансовых моделей.