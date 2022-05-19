Любящие бабушки, стереотипы и цифровые технологии
Первый туристический креатон Москвы предложил новые идеи и маркетинговые решения для продвижения потенциала столицы. Коммуникационным партнером творческой лаборатории стал медиахолдинг MAER, федеральный оператор цифровой наружной рекламы.
Интерес колоссальный
14-15 мая в Москве прошел первый в России масштабный креатон Moscow Travel Create (12+) — командное соревнование по созданию креативных и маркетинговых решений для индустрии туризма Москвы. Подобный марафон идей стал первым в столице. Отсюда невероятный интерес к событию.
Участниками Moscow Travel Create стали специалисты, далекие от туристической или MICE-индустрии*. Маркетологи, продуктологи, SMM-специалисты, аналитики, блогеры, PR-специалисты, дизайнеры — впервые создавали креативные концепции по продвижению Москвы для представителей разных целевых аудиторий. Идеи упаковывались в визуальные рекламные концепции и стратегии. В течение суток команды анализировали турпотоки, запросы, снимали видео, даже успевали проводить мини-опросы.
«Когда мы объявляли о запуске приемной кампании, то обозначили для себя планку в 1000 заявок — это хороший показатель для мероприятия такого уровня, которое проводится впервые. Но реальность превзошла все ожидания — нам поступило 2111 заявок, среди которых было действительно трудно отобрать 150 участников. Еще труднее было выбрать из 30 команд победителей — настолько свежи взгляды и интересны подходы».
Большой потенциал
По данным правительства РФ, внутренний турпоток в РФ в 2022 году может превысить 60 млн человек. За первый квартал текущего года количество путешественников внутри страны уже превысило 11 млн.
На создание туристической инфраструктуры и повышение ее доступности в прошлом году было выделено около 46 млрд рублей, а в 2022 году запланировано 52,8 млрд рублей. В 2021 году план по турпотоку был перевыполнен и составил 56,5 млн человек. Объем дополнительной поддержки туристической отрасли в 2022 году в условиях санкций составил 22,97 млрд рублей. «На стабилизацию экономики индустрии туризма, ее развитие за последние несколько недель дополнительно было направлено 22 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что меры поддержки были оказаны в связи с тем, что туротрасль была наиболее подвержена внешнему влиянию. Одной из первых мер стало введение нулевой ставки НДС на пять лет для всех гостиниц. Это позволяет инвесторам существенно облегчить нагрузку и правильно сформировать горизонт планирования финансовых моделей.
Кроме того, к запланированным ранее 5,3 млрд рублей было добавлено еще 2 млрд рублей в качестве поддержки субсидирования процентной ставки. Теперь независимо от того, какую ставку будет устанавливать Центробанк для того, чтобы регулировать инфляцию, проекты, которые поддерживает Ростуризм, будут иметь понятную экономическую модель.
Следующий этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября, а продажи туров начнутся во второй половине лета.
«Москва имеет большой потенциал для туристического развития. Но исторически так сложилось, что туристическая отрасль консервативна. Сегодня ей в целом не хватает молодых креативных кадров, чтобы подстроится под глобальное изменение экономики в части перехода от потребления услуг к потреблению впечатлений. Потребитель диктует свои условия, а отрасль обязана их удовлетворять. Делать это нужно быстро, умно, технологично и персонально. Мы хотим развивать семейное и персональное направления для наших соотечественников, туристов из стран Ближнего Востока и СНГ.
Приглашайте с МАЕР!
Коммуникационным партнером Moscow Travel Create выступил медиахолдинг MAER. Компания учредила собственный приз за лучшее использование в гостеприимных кейсах рекламных технологий из сферы наружной рекламы. Порядка 70% участников креатона применили их в своих работах. Благодаря участию молодежи, на креатоне родились новые идеи по использованию DOOH-технологий* для туриндустрии. Двум командам они помогли победить в спецноминации от MAER: команды HELLO BLOGGER и «Мандариновая лиса» удивили свежими идеями, которые имеют все шансы на коммерческую реализацию.
В кейсах большинства команд нашлось применение омниканальным рекламным технологиям, сочетающим цифровую наружную рекламу с другими коммуникационными каналами: радио, телевидением и интернетом. Участникам креатона понравилось собирать с помощью больших медиафасадов МАС-адреса* из уличного трафика и затем таргетировать свои рекламные сообщения на целевую аудиторию в интернете. Креативы для наружного размещения готовились с учетом возможных погодных условий, времени суток и даже обратного отсчета до даты события. Например, колоритные башкирские бабушки от «Студии 510» с больших медиафасадов спрашивали у внуков-путешественников, не забыли ли те утеплиться. Акцент в проекте был сделан на преемственности поколений и семейных ценностях.
Смотреть туриндустрию шире, в том числе «с другой стороны», призвало креативное бюро ОУДЖИ. Ребята разработали комплексную кампанию по продвижению RUSSPASS в странах СНГ. А команда «Долгоруки-крюки» показала, как можно найти «московскую фишку» во всем, что нравится иностранному туристу. Они предложили проект, который поможет MICE-агентствам быстро находить клиентов, выходы на площадки и в целом более полезно взаимодействовать друг с другом.
«Очень-очень-очень-очень далекой» от футбола, жары и карнавалов Москву представили «Перфекционисты», авторы туристического проекта для стран Латинской Америки. О необходимости снять новые «туристические» серии мультфильма «Маша и Медведь» (0+) для арабского потребителя заявила команда VESPER TRAVEL, а ребята из KIMCHI разработали программу впечатлений для туристов из Казахстана.
Вышеупомянутые команды в качестве призовых получили от мэрии Москвы гранты по 200 000 рублей.
«Здесь, на Moscow Travel Create, я был впечатлен, с каким энтузиазмом молодые маркетологи создали новые концепции продвижения Москвы, как были учтены семейные ценности и российские традиции, и какие новые идеи были предложены для использования наших собственных рекламных технологий. Я благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить в данном проекте ментором и поделиться рекламным опытом медиахолдинга MAER. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество поможет Москве красиво и эффектно напоминать и нашим гражданам, и гостям столицы, что к истории и культурному наследию России можно прикоснуться лично».
*MICE-индустрия – (от англ. Meetings, Incentives, Conferences,Exhibitions) — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий.
*МАС-адреса — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования в интернет-сетях.
*DOOH-технологии – (от англ. Digital Out of Home) — технологии для цифровой наружной рекламы.
Медиахолдинг MAER — первый федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. Является разработчиком технологии O2O (offline-to-online), позволяющей проводить параллельные кампании в наружной рекламе и интернете. Суточный OTS медиахолдинга (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) превышает 77 млн.