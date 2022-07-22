Бой на щитах: какие обороты приобрело обсуждение изменений в ФЗ «О рекламе»
Продолжается дискуссия вокруг законопроекта о едином операторе наружной рекламы, который вызвал неоднозначную реакцию среди депутатов и представителей рекламной отрасли.
Напомним, 8 июля на рассмотрение в Госдуму был представлен новый законопроект «О рекламе». А 15 июля в первом чтении уже прошло голосование за его принятие. Скандальные поправки вызвали резонанс как в крупных СМИ, так среди участников рекламного рынка.
В рамках обещанного, 21 июля прошло расширенное заседание АКАР (16+). Целью встречи стало обсуждение плана действий со стороны рекламных операторов и поиск конструктивных решений.
Причина спора — безопасность
Цель законопроекта — создание единого оператора цифровой «наружки» в интересах нацбезопасности.
Однако большинство компаний в секторе — это региональный малый и средний бизнес РФ. С учётом новых поправок федеральные и локальные операторы наружной рекламы опасаются, что не смогут продолжать работу.
Что обсудили и к чему пришли участники заседания
Тем не менее вся ситуация требует диалога. По словам Валентина Смолякова, исполнительного директора АКАР: «АКАР объединил лидеров отрасли для того, чтобы создать рабочую группу, которая представит поправки к законопроекту «О рекламе» в Госдуму ко второму чтению».
Инициативу поддержал Константин Майор — CEO медиахолдинга MAER, входящего в состав системообразующих компаний: «Поправки, которые мы собираемся внести в закон, знаменательны для всей отрасли. Прямо сейчас у нас с вами есть возможность улучшить рекламный рынок России. Работа над законом принесет большие плоды, если каждый оператор внесет свой вклад в общее дело».
В ходе обсуждения MAER, как один из крупнейших федеральных операторов имиджевой рекламы, предложил следующие решения:
1. Единым оператором должна быть Государственная компания
2. Определить переходный период, в течение которого собственники и операторы смогут обеспечить государственным ПО свои рекламные конструкции.
3. Исключить из законопроекта те положения, которые не имеют отношения к государственной безопасности, но дают особый статус единому оператору. Причина: потенциальная привилегия на установку и эксплуатацию рекламных конструкций значительно ударит по рекламному рынку.
Право устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции каждый игрок получит только после переходного периода и 100-процентного соответствия озвученным условиям. При этом включать его в единый реестр для управления со стороны государства не потребуется.
Подключение к единой системе останется обязательным для тех игроков, которые не смогут выполнить обозначенные условия. Таким образом, государственное участие в запуске рекламно-информационных материалов и эксплуатации рекламных конструкций действительно поможет урегулировать вопросы безопасности. При этом экосистема рекламного рынка не пострадает.
На следующей неделе, 28-го числа, участники АКАРа предоставят окончательный список комментариев, и рабочая группа отправит их на рассмотрение в Госдуму. На доработку самого документа у законодателей осталось меньше месяца. Рынок ждёт.