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На правах рекламы 16+

Бой на щитах: какие обороты приобрело обсуждение изменений в ФЗ «О рекламе»

Продолжается дискуссия вокруг законопроекта о едином операторе наружной рекламы, который вызвал неоднозначную реакцию среди депутатов и представителей рекламной отрасли.

Напомним, 8 июля на рассмотрение в Госдуму был представлен новый законопроект «О рекламе». А 15 июля в первом чтении уже прошло голосование за его принятие. Скандальные поправки вызвали резонанс как в крупных СМИ, так среди участников рекламного рынка.

В рамках обещанного, 21 июля прошло расширенное заседание АКАР (16+). Целью встречи стало обсуждение плана действий со стороны рекламных операторов и поиск конструктивных решений.

Причина спора — безопасность

Цель законопроекта — создание единого оператора цифровой «наружки» в интересах нацбезопасности. 

Однако большинство компаний в секторе — это региональный малый и средний бизнес РФ. С учётом новых поправок федеральные и локальные операторы наружной рекламы опасаются, что не смогут продолжать работу.

Что обсудили и к чему пришли участники заседания

Тем не менее вся ситуация требует диалога. По словам Валентина Смолякова, исполнительного директора АКАР: «АКАР объединил лидеров отрасли для того, чтобы создать рабочую группу, которая представит поправки к законопроекту «О рекламе» в Госдуму ко второму чтению».

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Инициативу поддержал Константин Майор — CEO медиахолдинга MAER, входящего в состав системообразующих компаний: «Поправки, которые мы собираемся внести в закон, знаменательны для всей отрасли. Прямо сейчас у нас с вами есть возможность улучшить рекламный рынок России. Работа над законом принесет большие плоды, если каждый оператор внесет свой вклад в общее дело».

В ходе обсуждения MAER, как один из крупнейших федеральных операторов имиджевой рекламы, предложил следующие решения:

1. Единым оператором должна быть Государственная компания

2. Определить переходный период, в течение которого собственники и операторы смогут обеспечить государственным ПО свои рекламные конструкции.

3. Исключить из законопроекта те положения, которые не имеют отношения к государственной безопасности, но дают особый статус единому оператору. Причина: потенциальная привилегия на установку и эксплуатацию рекламных конструкций значительно ударит по рекламному рынку.

Право устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции каждый игрок получит только после переходного периода и 100-процентного соответствия озвученным условиям. При этом включать его в единый реестр для управления со стороны государства не потребуется.

Подключение к единой системе останется обязательным для тех игроков, которые не смогут выполнить обозначенные условия. Таким образом, государственное участие в запуске рекламно-информационных материалов и эксплуатации рекламных конструкций действительно поможет урегулировать вопросы безопасности. При этом экосистема рекламного рынка не пострадает.

На следующей неделе, 28-го числа, участники АКАРа предоставят окончательный список комментариев, и рабочая группа отправит их на рассмотрение в Госдуму. На доработку самого документа у законодателей осталось меньше месяца. Рынок ждёт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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