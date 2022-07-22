Бой на щитах: какие обороты приобрело обсуждение изменений в ФЗ «О рекламе»

Инициативу поддержал Константин Майор — CEO медиахолдинга MAER, входящего в состав системообразующих компаний: «Поправки, которые мы собираемся внести в закон, знаменательны для всей отрасли. Прямо сейчас у нас с вами есть возможность улучшить рекламный рынок России. Работа над законом принесет большие плоды, если каждый оператор внесет свой вклад в общее дело».