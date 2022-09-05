Большой бизнес для большого спорта

В режиме реального времени на медиафасадах Москвы и регионов России транслировались результаты победителей и призеров, слова благодарности в адрес спортсменов. Для каждого из спортсменов Олимпиада – ключевой момент в карьере: поддержка особенно важна, если на пути к золоту возникают препятствия, как в случае с фигуристкой Камилой Валиевой. За этот проект медиахолдинг Maer удостоился высшей оценки в номинации «Лучшая поддержка российских спортсменов» на премии «Спорт и Россия – 2022».