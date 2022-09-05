Большой бизнес для большого спорта

Большой бизнес для большого спортаКаким образом крупные компании могут эффективно поддержать и развивать спорт в стране?
Медиахолдинг Maer делится опытом своей работы: поддержка спортивных мероприятий и спортсменов – часть корпоративной социальной ответственности для оператора наружной рекламы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Согласно документу через восемь лет доля россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 70%. Это стратегия, которая является частью Национального проекта «Демография», но она должна решаться не только за счет государственных ресурсов.
По словам Олега Матыцина, министра спорта Российской Федерации, важно поддержание устойчивого внимания к спорту внутри страны:
«Новые условия ограничивают возможности наших спортсменов на международном уровне. У крупных компаний достаточно ресурсов, чтобы помочь государству выполнить план по повышению интереса к спорту среди зрителя».
«Мы, как федеральный рекламный медиахолдинг, используем наши возможности, чтобы сделать массовый спорт в России еще популярнее. Важным этапом в работе я считаю привлечение внимания бизнеса: спорт нужно поддерживать не только на государственном уровне, но и с помощью частных инвестиций».
Федеральные проекты: поддержка спорта на всех уровнях медиа
Для выполнения столь высокого «норматива» необходима поддержка спорта во всех каналах коммуникации, а также яркая и патриотичная мотивация. Примером неординарной пропаганды может служить беспрецедентная акция поддержки российских олимпийцев под названием «Лица Героев», проходившая в дни зимней Олимпиады (0+) в Пекине. Проект был реализован медиахолдингом Maer, оператором №1 в наружной рекламе, по версии AdIndex (18+), совместно с федеральным информационным агентством ТАСС (12+).
В режиме реального времени на медиафасадах Москвы и регионов России транслировались результаты победителей и призеров, слова благодарности в адрес спортсменов. Для каждого из спортсменов Олимпиада – ключевой момент в карьере: поддержка особенно важна, если на пути к золоту возникают препятствия, как в случае с фигуристкой Камилой Валиевой. За этот проект медиахолдинг Maer удостоился высшей оценки в номинации «Лучшая поддержка российских спортсменов» на премии «Спорт и Россия – 2022».
Не менее эффективный способ продвижения – привлекать спортсменов к рекламным акциям, не связанным со спортом напрямую. У отечественного зрителя спортивные драмы находят наибольший отклик, собирая полные залы в российских кинотеатрах. В частности, благодаря рекламной кампании для фильма «Белый снег» (6+) с Еленой Вяльбе, именитой советской лыжницей, о предстоящей премьере картины узнали 17 млн человек.
«Самые важные жизненные уроки я приобрела в спорте. Этот опыт отражен в фильме “Белый снег”, который мы готовили вместе с режиссером Николаем Хомерики. Медиахолдинг вызвался помочь с продвижением проекта, и это вылилось в настолько масштабную PR-кампанию».
Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки Европы и мира по художественной гимнастике, участвовали в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности. В честь праздника на медиафасадах Москвы и крупнейших регионов страны появились трогательные семейные фотографии из альбомов российских семей.
«Было приятно видеть, что среди семейных фотографий бизнесменов и звезд, которые фигурировали в проекте, есть и фотографии спортсменов. Это повышает внимание к нашей роли в обществе»
В числе проектов, нацеленных на популяризацию российского спорта, особое место занимает фестиваль для любителей и профессионалов лыжного спорта «Гонка Легкова» (6+). Соревнования проходили в момент пандемии, но это не помешало событию состояться и побить все рекорды. На лыжные трассы вместе с участниками вышли амбассадоры из мира биатлона и лыжных гонок. Благодаря уникальным технологическим решениям, Maer реализовал масштабную рекламную кампанию по всей стране, охватив 13,5 млн человек.
«Я очень рад росту внимания к лыжному спорту: мы получили рекордное количество не только участников забега, но и именитых спортсменов из мира биатлона и лыжных гонок»
Одним из приоритетов России является развитие детского спорта в регионах страны. «Инвестируя в детский спорт, инвестируем в будущее» – под таким лозунгом медиахолдинг поддерживает Всероссийские соревнования по плаванию (0+), организованные совместно с многократным олимпийским чемпионом, кавалером и почётным членом Международного олимпийского комитета Александром Поповым.
Продвижение спорта через личный бренд
Олимпийцев, которые завершили свою карьеру и занимаются популяризацией спорта, как правило, приглашают на корпоративные события, где присутствуют собственники крупного бизнеса. Таким образом, спортсмены получают ресурсы для выстраивания новых бизнес-связей.
Пример такого кейса – популяризация фестиваля «Гонка Легкова»: во-первых, проект Александра Легкова находилось на медиафасадах по всей стране; во-вторых, спортсмен участвовал в мероприятиях Maer. Это максимизировало результат: предприниматели интересовались бизнес-проектами олимпийца – многие стали партнерами Александра Легкова.
Ещё один пример – проект Olympic Stars (0+) Дарьи Шкурихиной: многократная чемпионка мира и Европы организовывала тренировочные сборы по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры Дарья продолжает вносить свой вклад в развитие художественной гимнастики в стране.
Подобные кейсы работают не только на повышение интереса к личному бренду отдельного спортсмена, но и на популяризацию спорта в целом.
Корпоративная культура спорта
Последние несколько лет прослеживается тенденция крупных компаний организовывать спортивные мероприятия для укрепления здоровья сотрудников и поддержания корпоративного духа.
В Maer также принято поддерживать сотрудников, которые занимаются спортом. С 2021 год>а медиахолдинг организует тренировки выходного дня на площадке «Лужники» в Москве. Сотрудники головного и региональных офисов охотно принимают участие, а самые заинтересованные получают поддержку спортивного хобби – годовой абонемент на посещение сети фитнес-клубов World Class.
«Увлеченный спортом бизнесмен заряжает своим интересом окружающих. Спорт позволяет переключаться, дает силы, возможность проявить характер, открыть в себе новые качества. Я вижу это на примере своих сотрудников и деловых партнеров».
Новая олимпийская модель
Глобальная цель Maer – построить модель взаимодействия, которая позволит олимпийцам работать с брендами напрямую. Сегодня в портфеле медиахолдинга такие кейсы уже представлены. На реализацию этой цели заложено пять лет.