Большой бизнес с большим сердцем
Нередко крупные компании в погоне за прибылью не успевают уделять время благотворительности. А ведь даже малейшая помощь от них может принести кому-то большую пользу. Вплоть до спасения жизни! О какой именно пользе речь и насколько она важна? – рассказываем на конкретных примерах.
Еще до пандемии COVID-19, в 2019 году, фонд развития филантропии «КАФ» провел исследование, которое выявило, что 75% россиян считают необходимой поддержку жителей со стороны бизнес-сообщества. Однако спустя несколько месяцев с начала эпидемии опрос фонда показал, что 60% НКО, которые помогали гражданам в этот непростой период, стали получать значительно меньше пожертвований. В том числе – и от крупных коммерческих организаций. Но спустя еще несколько месяцев ситуация выровнялась: компании оценили свои ресурсы – многие взялись активно помогать нуждающимся. Теперь же, в условиях беспрецедентных по объему санкций, тысячи игроков бизнес-сферы вновь перешли в режим экономии и перестали выделять бюджет на благотворительность – отмечают эксперты.
Добрая праздничная традиция
Однако и сейчас в России есть крупные компании, которые считают, что оказать посильную поддержку тем, кто попал в беду, – может каждый независимо от вызовов времени. Поэтому благотворительность для них – процесс обязательный, обыденный. Например, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор даже в честь своего дня рождения 9 сентября запустил сбор пожертвований для детей с заболеваниями головного и спинного мозга. Средства пойдут в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Акция продлится до 17 сентября на сайте фонда в разделе «События со смыслом».
«Давайте продолжим нашу добрую традицию, объединим усилия и вместе подарим больным детям здоровое будущее. У нас в запасе еще есть несколько дней, поднажмем! – обратился к неравнодушным Константин Майор. – У Фонда Хабенского безупречная репутация, поэтому в нем можно не сомневаться и пожертвовать любую сумму. Даже небольшой вклад – очень ценен, поскольку может стать решающим. Главное – быть сопричастным. Вдруг именно ваша щедрость спасет «маленькую жизнь»!».
На данный момент акция собрала больше полумиллиона рублей. В прошлом году ее участниками стало 83 человека. В результате 7 детей получили медпомощь и прошли реабилитацию.
«Способов помогать достаточно много: от пожертвований до информационных кампаний и волонтерства. Мы рады, что благотворительность становится неотъемлемой частью жизни друзей и партнеров фонда. Наша инициатива «События со смыслом» – как раз тот способ помощи, который доступен и понятен и всем. Первый раз многие сомневаются, как близкие воспримут инициативу. Но после публикации и рассказа о том, что любой вклад имеет значение, получают положительные отклики. Быть добрым и помогать – это модно, как бы смешно не звучало. И мы рады, что Константин сделал из личного праздника традицию помощи нашим подопечным», – рассказали в пресс-службе Фонда. За 14 лет работы он помог 4 тыс. подопечных. Участниками его реабилитационных проектов стало 10 тыс. человек.
Большой резонанс для маленького мальчика
В качестве примера одного из самых громких случаев, когда медиабизнес помог спасти человеческую судьбу, – история малыша Лени Ямковского, которая в 2020 году отгремела на всю страну. Врачи обнаружили у мальчика из Астрахани спинальную мышечную атрофию – редкое нервно-мышечное заболевание, приводящее к потере двигательных нейронов и истощению мышц. Прикованный к инвалидному креслу Леня практически не мог пошевелиться. Охваченные горем родители пребывали в отчаянии, ведь единственным шансом на исцеление сына был лекарственный препарат за 160 млн руб. – абсолютно неподъемная сумма для обычной семьи из провинции. С призывом пожертвовать деньги на лекарство выступили «Первый канал» (6+), десятки благотворительных фондов, тысячи волонтеров и даже миллиардер Алишер Усманов. MAER транслировал этот посыл на медиаэкранах в крупнейших городах страны – количество контактов с аудиторией превысило 80 млн. В результате необходимую сумму удалось собрать за два месяца до того, как болезнь стала бы неизлечима.
«До укола Леня постоянно плакал во время тренировок, необходимых, чтобы сохранить мышцы. Не мог даже повернуться, когда лежал, или спуститься с дивана. Да, он еще не ходит, но что делает сейчас – уже большое достижение! Сейчас Лене три года. Появилась сила в руках, ногах, ускорилась реакция. Играть в машинки, конструктор ему дается значительно легче. Может из коляски поднять игрушку с пола. Он понимает, что не смог бы и половины всего, не помоги ему люди», – поделилась мама Юлия Ямковская.
Победить онкологию фотографией
Другая социально значимая инициатива, которая приобрела всероссийскую известность благодаря отечественному бизнесу, – digital-проект по поддержке женщин с онкозаболеваниями «Химия была, но мы расстались» (0+). Его участницы получают психологическую помощь через фототерапию: фотопортреты женщин, победивших рак.
«Благодаря поддержке от бизнеса проект в кратчайшие сроки достиг существенной узнаваемости – примкнуло много людей. Они вдохновились фотографиями участниц на медиаэкранах: сильными смелыми женщинами, которым мы помогаем обрести нужный психологический настрой. Показываем их красоту, которая сильнее болезни, – и люди чаще задумываются о том, насколько важно помогать онкопациентам. – отметила автор инициативы Светлана Полякова.
MAER разместил фотографии участниц на медиафасадах Москве – рекламная кампания охватила больше 12 млн. человек. Благодаря протекции от бизнеса сейчас проект развивается в четырех городах. Его представители провели 14 фотовыставок (0+) и запустили «Лигу Онкофотографов» – волонтерское движение фотографов для помощи онкобольным.
Помощь «солнечным детям»
Еще одним ярким примером того, как российский бизнес помог тем, кто в этом особенно нуждался, стала рекламная кампания акции «Включите сердце. Помогайте без условий» (0+). Акцию организовал фонд помощи людям с синдромом Дауна «Синдром любви» («Даунсайт Ап»). Она приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна и направлена поддержать «солнечных детей» – так в фонде называют подопечных. В рамках инициативы несколько рекламных операторов запустили фотографии ребят на своих площадках. А группа компаний «Медиа-1»: пригласила их участвовать в передачах.
«Посыл был в том, что эти люди могут жить полноценно, но им нужна поддержка семьи, педагогов, психологов. Такая реклама помогает сформировать положительный образ человеку с лишней хромосомой. Благодаря позитивному отношению со стороны наши подопечные чувствуют себя уверенно и даже находят работу. Например, одной из них, Кристине Козик, мы помогли устроиться в магазин одежды. Она очень обрадовалась, увидев себя на медиафасаде», – поделилась генеральный директор фонда Юлия Лавричева. Количество просмотров фото «солнечных детей» на медиафасадах MAER превысило 25,6 млн. Благодаря всесторонней поддержке акции фонд привлек 3,8 млн руб. пожертвований.
Эти 4 примера – лишь малая капля в водовороте благотворительных инициатив, который вращается вокруг социально ответственного крупного бизнеса. Если внимательно изучить сайты фондов помощи и общественно значимых проектов – можно увидеть множество компаний, которым «большой кошелек» не заменил большое сердце.