Константин МАЙОР: «Сегодня нужно рекламировать Россию»

— На дворе откровенный кризис. Отрасль сжимается из-за ухода платежеспособных клиентов и подорожания инструментария. И я не только о нашем, но и о мировом рынке. Недавно Всемирная федерация рекламодателей опубликовала результаты нового исследования, и они, мягко говоря, не радужные. В 2023 году треть крупнейших мировых рекламодателей хотят сократить медиабюджеты, а еще 40% не планируют их увеличивать. В России доля таких оптимистов в разы меньше. Во втором квартале текущего года отечественный рекламный рынок упал на 16% к аналогичному периоду 2021 года. Отрасль очень эмоционально воспринимает последние политические новости. Например, в начале нынешней осени сегмент наружной рекламы попытался вырасти на 15-20% к марту этого же года, но с началом мобилизации вновь стал снижаться. В целом, текущий год может закончится для нас падением рынка на треть к предыдущему периоду.