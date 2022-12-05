Для чего в MAER создали визуальный конструктор?Медиахолдинг MAER резко нарастил рекламные площади в Москве, доведя общее количество визуальных контактов с аудиторией до 140 млн в сутки
«Юбилейная» 15-я медиалокация MAER расположена на 25-м километре МКАД. Она состоит из двух медиафасадов, установленных под углом 120 градусов друг к другу. Их общая площадь 430 кв.м. Суточное количество визуальных контактов с аудиторией (OTS) превышает 660 тыс.
ЛОКАЦИЯ №15
Медиахолдинг MAER представил клиентам новую статистику о работе на столичном рынке рекламы. На изменение данных повлияло резкое увеличение рекламных площадей компании. Среди новых цифр данные о количестве медиафасадов и локаций. Теперь их у MAER в Москве 30 и 15, соответственно.
«Юбилейная» локация №15 была запущена в эксплуатацию на 25 км МКАД на ТЦ «Конструктор». Как и весь инвентарь компании, медиафасад «Конструктор» оборудован wi-fi-комплексами*, которые работают с MAC-адресами внешней аудитории для увеличения эффективности рекламной кампании. Оборудование собирает обезличенные данные аудитории для интернет-ретаргетинга контента, транслируемого на экране.
Два новых медиафасада MAER расположились на пересечении нескольких автомагистралей, которые соединяют столицу с Каширским шоссе, маршрутами до аэропорта «Домодедово» и федеральной трассой М-4 «Дон». Экраны попадают в поле зрения с расстояния 1,5 км — заметны с территорий других торговых комплексов, автосалонов, дилерских центров и АЗС.
ВИЗУАЛЬНЫЙ «КОНСТРУКТОР»
15-я крупноформатная локация с говорящим названием «Конструктор» — лишь часть большой работы MAER по увеличению рекламных площадей: в общей сложности в течение 2022 года медиахолдинг добавил к своим крупноформатным экранам в Москве шесть новых локаций и на 15% нарастил количество цифровых суперсайтов формата 15х5 м.
Месяцем ранее холдинг презентовал проект MAER.TAXI, и рассказал о 2000 цифровых экранов, установленных на крыше автомобилей столичного таксопарка.
Все экраны MAER объединены в сеть, которая управляется из единого центра. Холдинг позиционирует свой инструментарий как разнообразный и гибкий медиаконструктор, который дает возможность заказчику выстроить эффективную рекламную кампанию и охватить уникальную аудиторию.
Константин МАЙОР, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER
«2022 год стал для нас годом резкого рывка. Мы увеличили в столице рекламные площади во всех сегментах присутствия: медиафасады и суперсайты, а для охвата аудитории в центре Москвы — запустили проект MAER.TAXI. Таким образом, только на столичном рынке мы нарастили общее количество визуальных контактов с аудиторией до 140 млн в сутки. Мы стремимся сделать цифровые инструменты MAER рекламным конструктором, который позволяет охватывать уникальную целевую аудиторию и оптимизировать бюджет».
АНТИХРУПКОСТЬ
Увеличение рекламного инвентаря MAER произошло на фоне обвала российской экономики и последовавшего сжатия рынка рекламы. Однако рынок цифровой наружной рекламы, в которой работает MAER, отличился уникальной «антихрупкостью»: + 20% по отношению даже к рекордно успешному 2021 году. Рост обеспечили сразу несколько факторов. Один из них — переток «клиентов из интернета»: после ограничения работы западных платформ рынок интернет-рекламы в России упал на 40%.
В числе тех, кто смог похвастаться наплывом новых клиентов, оказались и телеканалы. Однако их ценовая политика дала обратный эффект: по данным медиаагентства Starlink, из-за подорожания рекламного размещения на 20-30% многие бренды частично отказались от ТВ-рекламы в пользу цифровой наружной.
За два последних года доля наружной рекламы в медиасплите выросла почти вдвое. Однако сам рынок «наружки» неоднороден: «цифра» выдавливает статику, и ее доля, по данным АКАР, уже превысила 60%.
События 2022 года заставили бизнес перераспределять бюджеты на маркетинг и искать новые инструменты роста. Бренды обратили внимание на цифровую наружную рекламу, сравнимую по охвату с телевидением, а по частоте контакта — с интернетом. По данным спикеров «Национального рекламного форума» (0+), прошедшего в Москве в ноябре, в 2022 году резко вырос спрос на омниканальное размещение, где одним из коммуникационных каналов выступает цифровая наружная реклама.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего форматов (15 медиафасадов, 75 экранов формата 15х5 метров), такси-формата (2 тыс. экранов, работающих в центре столицы). Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет транслировать контент в интернете.
*Wi-fi-комплексы — оборудование для беспроводной передачи данных
*Indoor-проект MAER.MEDIA — проект MAER для трансляции контента внутри помещений
*Нит — единица измерения яркости