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Для чего в MAER создали визуальный конструктор?

Медиахолдинг MAER резко нарастил рекламные площади в Москве, доведя общее количество визуальных контактов с аудиторией до 140 млн в сутки

«Юбилейная» 15-я медиалокация MAER расположена на 25-м километре МКАД. Она состоит из двух медиафасадов, установленных под углом 120 градусов друг к другу. Их общая площадь 430 кв.м. Суточное количество визуальных контактов с аудиторией (OTS) превышает 660 тыс.

ЛОКАЦИЯ №15

Медиахолдинг MAER представил клиентам новую статистику о работе на столичном рынке рекламы. На изменение данных повлияло резкое увеличение рекламных площадей компании. Среди новых цифр данные о количестве медиафасадов и локаций. Теперь их у MAER в Москве 30 и 15, соответственно.

«Юбилейная» локация №15 была запущена в эксплуатацию на 25 км МКАД на ТЦ «Конструктор». Как и весь инвентарь компании, медиафасад «Конструктор» оборудован wi-fi-комплексами*, которые работают с MAC-адресами внешней аудитории для увеличения эффективности рекламной кампании. Оборудование собирает обезличенные данные аудитории для интернет-ретаргетинга контента, транслируемого на экране.

Два новых медиафасада MAER расположились на пересечении нескольких автомагистралей, которые соединяют столицу с Каширским шоссе, маршрутами до аэропорта «Домодедово» и федеральной трассой М-4 «Дон». Экраны попадают в поле зрения с расстояния 1,5 км — заметны с территорий других торговых комплексов, автосалонов, дилерских центров и АЗС.

Такси-экраны MAER обращают на себя внимание жителей столицы больше 60 млн раз в день. Благодаря новому инструменту можно беспрепятственно транслировать рекламный контент в центре Москвы, где раньше это было проблематично.

ВИЗУАЛЬНЫЙ «КОНСТРУКТОР»

15-я крупноформатная локация с говорящим названием «Конструктор» — лишь часть большой работы MAER по увеличению рекламных площадей: в общей сложности в течение 2022 года медиахолдинг добавил к своим крупноформатным экранам в Москве шесть новых локаций и на 15% нарастил количество цифровых суперсайтов формата 15х5 м.

Месяцем ранее холдинг презентовал проект MAER.TAXI, и рассказал о 2000 цифровых экранов, установленных на крыше автомобилей столичного таксопарка. 

Все экраны MAER объединены в сеть, которая управляется из единого центра. Холдинг позиционирует свой инструментарий как разнообразный и гибкий медиаконструктор, который дает возможность заказчику выстроить эффективную рекламную кампанию и охватить уникальную аудиторию.

Константин МАЙОР, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER

«2022 год стал для нас годом резкого рывка. Мы увеличили в столице рекламные площади во всех сегментах присутствия: медиафасады и суперсайты, а для охвата аудитории в центре Москвы — запустили проект MAER.TAXI. Таким образом, только на столичном рынке мы нарастили общее количество визуальных контактов с аудиторией до 140 млн в сутки. Мы стремимся сделать цифровые инструменты MAER рекламным конструктором, который позволяет охватывать уникальную целевую аудиторию и оптимизировать бюджет».

Московская сеть суперсайтов MAER плотно охватывает аудиторию МКАД и вылетных магистралей, контактируя с аудиторией 38,3 млн раз в сутки.

АНТИХРУПКОСТЬ

Увеличение рекламного инвентаря MAER произошло на фоне обвала российской экономики и последовавшего сжатия рынка рекламы. Однако рынок цифровой наружной рекламы, в которой работает MAER, отличился уникальной «антихрупкостью»: + 20% по отношению даже к рекордно успешному 2021 году. Рост обеспечили сразу несколько факторов. Один из них — переток «клиентов из интернета»: после ограничения работы западных платформ рынок интернет-рекламы в России упал на 40%.

В числе тех, кто смог похвастаться наплывом новых клиентов, оказались и телеканалы. Однако их ценовая политика дала обратный эффект: по данным медиаагентства Starlink, из-за подорожания рекламного размещения на 20-30% многие бренды частично отказались от ТВ-рекламы в пользу цифровой наружной.

За два последних года доля наружной рекламы в медиасплите выросла почти вдвое. Однако сам рынок «наружки» неоднороден: «цифра» выдавливает статику, и ее доля, по данным АКАР, уже превысила 60%.

События 2022 года заставили бизнес перераспределять бюджеты на маркетинг и искать новые инструменты роста. Бренды обратили внимание на цифровую наружную рекламу, сравнимую по охвату с телевидением, а по частоте контакта — с интернетом. По данным спикеров «Национального рекламного форума» (0+), прошедшего в Москве в ноябре, в 2022 году резко вырос спрос на омниканальное размещение, где одним из коммуникационных каналов выступает цифровая наружная реклама.

Медиафасад «Конструктор» отличается повышенной яркостью (8 тыс. нит* вместо стандартных 7,5 тыс.). Стабильную работу обеспечивает высокий класс пылевлагозащиты и термоустойчивости (от -40 до +60 °C).

Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего форматов (15 медиафасадов, 75 экранов формата 15х5 метров), такси-формата (2 тыс. экранов, работающих в центре столицы). Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет транслировать контент в интернете.

*Wi-fi-комплексы — оборудование для беспроводной передачи данных

*Indoor-проект MAER.MEDIA — проект MAER для трансляции контента внутри помещений

*Нит — единица измерения яркости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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