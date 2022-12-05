Для чего в MAER создали визуальный конструктор?

«2022 год стал для нас годом резкого рывка. Мы увеличили в столице рекламные площади во всех сегментах присутствия: медиафасады и суперсайты, а для охвата аудитории в центре Москвы — запустили проект MAER.TAXI. Таким образом, только на столичном рынке мы нарастили общее количество визуальных контактов с аудиторией до 140 млн в сутки. Мы стремимся сделать цифровые инструменты MAER рекламным конструктором, который позволяет охватывать уникальную целевую аудиторию и оптимизировать бюджет».