И большая, и кольцевая…
Москва активно наращивает современный рекламный инструментарий. Показательным выглядит насыщение улиц столицы большеформатными цифровыми экранами. По многомиллионному потоку автомобилей и пассажиров, ежедневно проносящемуся мимо рекламных конструкций, сеть цифровых экранов можно сравнить с большой рекламной кольцевой. Поток визуального контакта с рекламными сообщениями здесь измеряется десятками миллионов в сутки.
Куда едем?
Тренд на цифровую наружную рекламу становится все популярнее у рекламодателей. За последние два года доля наружных носителей в медиасплите выросла почти вдвое, причем 60% затрат рекламодателей приходится на «цифру». За это время цифровых конструкций в России стало значительно больше. Например, в Санкт-Петербурге — в пять раз, во многих регионах — в три, в Москве — в два.
Несмотря на кратный рост цифрового инвентаря, рекламодатели все же испытывают острую нехватку рекламных площадей. Причина в структурном преобразовании медиарынка рынка после ухода западных интернет-площадок и в активизации конкуренции среди компаний, которые занимают ниши после бегства западных брендов. По данным MAER, сегодня на место одной крупной компании заходит 5-10 компаний поменьше. При этом индекс роста составляет 1,44, т.е. на две компании со стратегией оптимизации приходится три со стратегией роста. По прогнозам экспертов, у брендов в запасе всего два года, чтобы выстроить федеральный бренд, после чего конкуренция для многих окажется непосильной.
Осторожно, двери открываются!
На фоне импортозамещения рост конкуренции наблюдается во всех сферах. К примеру, владельцы крупных торговых центров открывают магазины собственных марок на площадях, которые освободились из-за ухода ключевых арендаторов — зарубежных фэшн-ритейлеров. Отечественные бренды спортивной экипировки и тренажеров нарастили присутствие на рынке, расширив сотрудничество с азиатскими производителями для выпуска большего объема товаров.
Ожидается массовый приход брендов из дружественных стран: Турции, Вьетнама, Китая, Индии, Ирана и т.д. Это может быть турецкий фастфуд и фешн-ритейл, товары для строительства и ремонта, бытовая химия, электроника и автомобили. К примеру, директор Евразийского бюро «Медиакорпорация Китая» Ван Бинь спрогнозировал, что в 2023 году в России может появиться около 100 китайских автобрендов «на любой вкус и цвет». А автодилеры России сообщили, что уже весной 2023 года готовятся импортировать новые для рынка автомашины: отечественный авторынок пополнится новыми легковушками без пробега, которые ранее никогда не продавались в РФ официально.
За последний год в Россию пришли 11 новых для страны международных брендов, зафиксировано 25 «переоткрытий» ретейлеров, отечественные предприниматели создали десятки тысяч новых брендов, а спрос на локальные франшизы увеличился на 70%.
На тормоз не нажимать!
Рекламная индустрия реагирует на происходящее увеличением инвентаря. К примеру, оператор цифровой наружной рекламы MAER увеличили рекламные площади во всех сегментах присутствия: медиафасады и суперсайты, а для охвата аудитории в центре Москвы — запустили проект Maer.Tакси. Таким образом, только на столичном рынке общее количество визуальных контактов с аудиторией было доведено до 140 млн в сутки.
К визуальному конструктору MAER в Москве 17 марта добавился еще один медиафасад. Он расположен на ТЦ «Атлантис» на Варшавском шоссе. Таким образом столичная сеть цифровых экранов MAER насчитывает уже 16 локаций (32 медиафасада), 75 суперсайтов и 2000 цифровых экранов на такси.
В MAER сообщают, что благодаря медиаконструктору, клиенты могут выстраивать уникальные модели взаимодействия с аудиторией от Кремля до окраин столицы. Экраны умеют синхронизировать наружную рекламу с радио, взаимодействовать с интернетом и телевидением. Они оборудованы wi-fi-комплексами, которые собирают обезличенные данные аудитории, что позволяет усиливать эффективность кампании за счет повторного показа рекламы в Сети.
Константин МАЙОР, владелец медиахолдинга MAER:
«Мы предоставляем бизнесу возможность использовать цифровые инструменты MAER в качестве конструктора, который позволяет охватывать уникальную целевую аудиторию и оптимизировать рекламный бюджет. Мы оснащаем экраны технологиями, которые превращают их в новое медиа. Это и 3D-технологии, и трансляции в режиме реального времени, и технологии моментальной сборки креатива. У бизнеса есть возможность обращаться к клиентам в нужный день недели, в нужное время суток, в нужном месте».
Эльдар ВАХИТОВ, директор департамента маркетинга и рекламы компании «Аллея Групп»:
«Изменения на рекламном рынке заставили нас пересмотреть медиапланирование. Одним из основных каналов продвижения мы выбрали цифровую наружную рекламу, которая охватывает большую часть автомобильной аудитории и отлично работает в связке с радио и интернетом. Поделюсь интересной статистикой: в ассортименте нашей компании практически одновременно появились два равнозначных бренда моторных масел. Рекламную поддержку одного из них мы решили усилить наружной рекламой. Разница в объеме продаж за несколько месяцев выросла почти в три раза!»
Вадим ИВАНОВ, заместитель генерального директора по маркетингу и продукту компании «Мангазея»:
«Наша компания занимается реализацией жилого комплекса бизнес-класса. Мы на собственном опыте убедились, что одним из самых результативных инструментов в этом сегменте является крупноформатная цифровая наружная реклама. Она сравнима по охвату с телевидением, а по частоте контакта — с интернетом. Использование медиафасадов позволило нам успешно завершить ребрендинг проекта. Мы существенно увеличили количество показов и нарастили инструменты, направленные на аудиторию со сформированным спросом. В итоге прирост продаж в нашем жилом комплексе превысил 30%».
Роман Сенчихин, директор по маркетингу группы «Самолет»:
«Крупноформатная цифровая наружная реклама — превосходный инструмент для компаний, которые стремятся эффектно представить свой бренд и сформировать знание бренда. Одно из самых значимых свойств цифровой наружной рекламы — усиление эффекта остальных сегментов медиасплита в кроссмедийной коммуникации. Качество рекламного контакта у подобных форматов на порядок выше стандартных конструкций, что делает их весьма ценным инструментом в продвижении бренда. Мы положительно оцениваем результаты размещения на таких конструкциях и стараемся ежегодно увеличивать их долю в своих адресных программах».
Сергей КОСТРОВ, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Okko:
«В рамках наших рекламных кампаний мы постепенно наращиваем долю крупных цифровых экранов, которые, в том числе, помогают в работе над имиджем бренда. Увеличение количества цифрового инвентаря в наружной рекламе позволяет брендам подходить к своим рекламным кампаниям более гибко и разнообразно. Быстрый запуск рекламной кампании и управление из личного кабинета помогают оперативно реагировать на рыночный контекст и требования бизнеса. Возможность анимировать рекламные макеты, динамический креатив и рост количества крупноформатной цифровой рекламы расширяют границы для креативных решений».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов.