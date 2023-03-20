И большая, и кольцевая…

Несмотря на кратный рост цифрового инвентаря, рекламодатели все же испытывают острую нехватку рекламных площадей. Причина в структурном преобразовании медиарынка рынка после ухода западных интернет-площадок и в активизации конкуренции среди компаний, которые занимают ниши после бегства западных брендов. По данным MAER, сегодня на место одной крупной компании заходит 5-10 компаний поменьше. При этом индекс роста составляет 1,44, т.е. на две компании со стратегией оптимизации приходится три со стратегией роста. По прогнозам экспертов, у брендов в запасе всего два года, чтобы выстроить федеральный бренд, после чего конкуренция для многих окажется непосильной.