Новый уровень свободы от уборки с роботом-пылесосом BORK V830
Если в вашем представлении робот-пылесос — все еще не более чем электрический веник, то пришло время познакомиться с моделью BORK V830, открывающей новый уровень свободы от уборки.
Гаджеты этого класса устройств уже больше 15 лет — привычная часть парка домашней бытовой техники. Но на рынке в основном распространены маломощные недорогие модели, не отвечающие ожиданиям аудитории. Лучше посмотреть в сторону более именитого (и, конечно, более дорогого) представителя этого семейства — BORK V830. Это по-настоящему мощный девайс, который отлично ориентируется в пространстве, умеет мыть полы и практически не требует вашего участия в своих процессах.
Если вы когда-либо пользовались более простыми роботами-пылесосами, то знаете, насколько это малоприятная процедура — опустошать пылесборник, мыть фильтр и тому подобное. В случае с BORK V830 про это можно забыть: здесь инженерами была разработана умная технология самоочистки ALL-IN-ONE. Подъезжая на базовую станцию, где расположены вместительные контейнер для пыли и резервуары для чистой и грязной воды, робот сам сбрасывает пыль и меняет воду. Это избавляет от необходимости контроля уборки на длительное время.
Причем робот посещает свой «пит-стоп» не только в конце программы уборки, а значительно чаще, чтобы содержать в чистоте специальные моющие диски. Во время перемещений гаджет придавливает их к полу и, вращая со скоростью 180 оборотов в минуту, удаляет даже стойкие загрязнения эффективнее традиционных щеток.
Регулярная автоматическая очистка и сушка дисков гарантируют непревзойденное качество уборки, но не менее важный аспект — мощность всасывания. BORK V830 в своей категории обладает одним из самых высоких показателей — 5000 Па. Это значит, что даже у мельчайших частиц пыли и шерсти животных не останется ни шанса: все отправится в контейнер.
Третья ключевая особенность по-настоящему умного робота-пылесоса — то, как он ведет себя в окружающем пространстве. Если примитивные модели, как зомби, ездят от стенки к стенке, натыкаясь на ножки столов и стульев, то BORK V830 мало чем отличается от беспилотных автомобилей.
Девайс несет на своем корпусе датчики LiDAR, TrueMapping, TrueDetect 3D и систему камер AIVI, управляемую искусственным интеллектом. Робот картографирует дом, определяет тип покрытия, точно обходит препятствия, распознавая предметы на полу: провода, детские игрушки, обувь и т. д. Причем он постоянно учится и совершенствуется, обновляя данные о возможных препятствиях.
BORK V830 максимально автономен, но при желании вы можете, разумеется, управлять им и со смартфона: в частности начинать уборку, управлять ею и следить за маршрутом V830 из любой точки мира. А еще в фирменном приложении можно запустить уборку с видеопатрулированием: робот покажет вам происходящее в режиме реального времени и даже позволит пообщаться с домашними питомцами.
Словом, BORK V830, пожалуй, идеальный вариант, который кардинально изменит ваше представление о том, насколько бесшумным и самостоятельным может быть робот-пылесос. С ним дом будет чист всегда, а не только после визита уборщицы. Эргономичная конструкция и футуристичный дизайн в эстетике минимализма позволяют установить его в любой точке жилища, а продуманная конструкция док-станции делает робот-пылесос незаменимым помощником.
Увидеть главную инновацию года можно на сайте, в приложении и в бутиках BORK.
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ОГРН 1065047064697 от 24 ноября 2006 г.