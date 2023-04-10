Металлурги вышли на маркетплейс

Стране нужны отраслевые маркетплейсы

Сергей Терешкин, генеральный директор проекта «Маркетплейс нефтепродуктов «ОРГ-Маркет»

В России нельзя переоценить важность развития цифровых платформ. «ОРГ-Маркет» стоит на передовой и успешно развивает сырьевой маркетплейс В2В. Когда зарождался проект ещё в далёком 2016 г., сложно было найти даже упоминание о В2В-платформах, зато успешно развивались платформы В2С. Но сейчас мы видим сильный тренд на развитие В2В-маркетплейсов, и с каждым годом он всё усиливается, а как же иначе, ведь это реально работает, и это выгодно всем участникам рынка. Большие и маленькие игроки сырьевых рынков пробуют себя в цифровом мире. Тренд набирает обороты, и в скором будущем мы увидим множество классных продуктов, которые облегчат жизнь предпринимателям и сократят издержки. Рынки и процесс закупок станет намного прозрачнее, возможно, даже уйдёт надобность проводить закупочные тендеры, так как всегда можно зайти на платформу из твоего сегмента и увидеть справедливую цену от множества поставщиков в реальном времени. Конечно же, не все участники рынка готовы переходить на работу с маркетплейсом или интегрировать платформу в свою бизнес-модель. Но стоит им распробовать, насколько это удобно и выгодно, они остаются и при возможности благодарят за удобный сервис. Тренд шагает семимильными шагами, и его уже не остановить.