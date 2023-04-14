Крупноформатных экранов станет ещё больше
Член правления «Российского союза промышленников и предпринимателей» Константин Майор заявил о новых планах интенсивной цифровизации рынка наружной рекламы. В текущем году владелец холдинга крупноформатной наружной рекламы намерен активно инвестировать в проект, о котором он лично рассказал президенту России на съезде РСПП.
В ближайшее время медиахолдинг MAER планирует сосредоточиться на увеличении рекламных локаций удобного формата и технологиях, которые позволяют размещать видеоконтент на DOOH-экранах* в режиме реального времени. Такие технологии широко востребованы в Москве и густонаселенных городах России для широкого охвата аудитории и выделении из рекламного шума.
Одним из самых известных примеров использования подобных технологий является размещение цитат Президента России во время его выступлений с посланием Федеральному Собранию РФ. Такие трансляции охватывают население ключевых городов России и измеряются десятками миллионов человек. MAER проводит трансляции в режиме реального времени с 2019 года и является законодателем рекламного рынка.
Одним из первых шагов медиахолдинга в «освеженной» стратегии холдинга стал отказ от менее ликвидных локаций. Оператор наружной рекламы уже отказался от участия в тендере АО «ТПС Недвижимость» по выбору подрядчика на оказание услуг по размещению рекламных материалов в 2024 году на экранах ТЦР «Хорошо!» и ТРЦ «Океания» в Москве.
MAER взял эти экраны в эксклюзивное управление еще в 2017 году. По действующему договору, срок аренды закончится в декабре 2023 года. За 5 лет управления медиафасадами на Кутузовском и Хорошевском шоссе MAER не получил ожидаемой прибыли. Как считают специалисты холдинга, прежде всего, причина тому — «неудобный формат экранов на «Океании» и высокая арендная ставка». По их словам, на решение также повлияла и «чрезмерно забюрократизированная» система размещения рекламного контента, с помощью которой «ТПС Недвижимость» проводит цензуру, и «нежелание собственника подключить наружные экраны к современным технологиям», которые позволяют транслировать видеосигнал в режиме реального времени.
«Мы открыты к диалогу с собственниками зданий и торговых центров и в дальнейшем будем развивать крупный формат в России, — прокомментировал свое решение Константин Майор». — «Мы видим, какие услуги востребованы нашими клиентами и хорошо понимаем, куда двигаться».
По итогам 2021 года, по оценке AdIndex OOH Awards 2022, оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы MAER был признан лидером рынка за наибольший рост бюджетов. Также по оценке AdIndex OOH Awards 2022, MAER продемонстрировал трехзначную динамику, опередив по этому показателю крупнейших федеральных операторов наружной рекламы.
Напомним, MAER является разработчиком технологии O2O (из офлайна в олайн), которая дает возможность вести рекламные кампании параллельно на цифровых наружных экранах и в интернете. Технология основана на работе с MAC-адресами* мобильных устройств, находящихся в зоне видимости Wi-Fi-снифферов*, которыми оборудованы все цифровые носители MAER.
Технология O2O позволяет точно рассчитывать эффективность рекламных кампаний, находить в потоке целевую аудиторию, таргетировать повторный показ рекламного сообщения в интернете, что значительно увеличивает переход на сайты по таким сообщениям.
MAER запатентовал 18 технологических решений для цифровой наружной рекламы, среди которых: операционная система для Wi-Fi-снифферов*; система хранения, аналитики, предоставления MAC-адресов; программатик-платформа, объединённая с платформой клиентских данных (CDP), работающая по технологии O2O.
*DOOH-экраны — цифровые экраны в наружной рекламе
MAC-адреса — уникальные идентификаторы гаджетов
Wi-Fi-снифферов — устройства, которые считывают обезличенные данные с гаджетов пользователей