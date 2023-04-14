Крупноформатных экранов станет ещё больше

MAER взял эти экраны в эксклюзивное управление еще в 2017 году. По действующему договору, срок аренды закончится в декабре 2023 года. За 5 лет управления медиафасадами на Кутузовском и Хорошевском шоссе MAER не получил ожидаемой прибыли. Как считают специалисты холдинга, прежде всего, причина тому — «неудобный формат экранов на «Океании» и высокая арендная ставка». По их словам, на решение также повлияла и «чрезмерно забюрократизированная» система размещения рекламного контента, с помощью которой «ТПС Недвижимость» проводит цензуру, и «нежелание собственника подключить наружные экраны к современным технологиям», которые позволяют транслировать видеосигнал в режиме реального времени.