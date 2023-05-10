MAER впервые показал парад Победы на улицах Москвы в крупном формате

«День Победы — священный праздник для всех россиян. Для нас большая честь транслировать на улицах города-героя Москвы центральное событие, демонстрирующее боевую мощь страны, — военный парад! Считаю, что с помощью трансляции нам удалось в моменте установить связь поколений. Между теми, кто постарше и смотрит парад по телевизору, и молодёжью, которая не воспринимает этот канал коммуникации и больше любит гулять».

Константин МАЙОР Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER