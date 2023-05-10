MAER впервые показал парад Победы на улицах Москвы в крупном формате
Парад Победы на Красной площади впервые показали на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени. Трансляцию шествия провёл медиахолдинг MAER совместно с телеканалом «Москва 24».
9 мая 2023 года в Москве состоялся парад Победы в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо классической трансляции парада на ТВ и интернет-ресурсах, жители и гости столицы впервые смогли увидеть шествие в большом формате на ключевых улицах Москвы: на Рублево-Успенском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Ленинском и Волгоградском проспектах, на МКАД и ТТК.
В общей сложности парад был показан на 100 цифровых медиаэкранах столицы. Также в течение 9 и 10 мая они транслировали лучшие моменты праздничного шествия.
Партнерами трансляции выступили телеканал «Москва 24» и оператор цифровой наружной рекламы, медиахолдинг MAER.
«Наш коммуникационный партнер медиахолдинг MAER обратился к "Москве 24" с просьбой показать главный парад страны на своих медиафасадах. Мы, конечно, поддержали эту инициативу! 9 мая наши зрители впервые смогли увидеть парад Победы не только в прямом эфире и социальных сетях телеканала, но и на множестве высокотехнологичных медиаэкранах, установленных по всему городу!».
«День Победы — священный праздник для всех россиян. Для нас большая честь транслировать на улицах города-героя Москвы центральное событие, демонстрирующее боевую мощь страны, — военный парад! Считаю, что с помощью трансляции нам удалось в моменте установить связь поколений. Между теми, кто постарше и смотрит парад по телевизору, и молодёжью, которая не воспринимает этот канал коммуникации и больше любит гулять».
Масштабная медиакампания национального уровня прошла с использованием технологий MAER. На цифровые экраны транслировался прямой эфир телеканала «Москва 24» — оборудование носителей позволило передать картинку чётко и без искажений. Видеоряд сопровождался субтитрами, которые описывали ключевые этапы парада. Текст оперативно загружался в систему и появлялся на экранах с помощью фирменной платформы MAER по моментальной сборке динамического креатива.
9 мая в параде приняли участие свыше восьми тысяч военнослужащих из 30 парадных расчётов, в том числе 500 участников СВО.
День Победы в России отмечается ежегодно. 9 мая в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.