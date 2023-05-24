Подземный паркинг в клубном доме TURGENEV

В клубном доме спроектирован рамповый паркинг: 2 этажа под землей соединены наклонными проездами, по которым автомобили могут передвигаться между уровнями. Автостоянка манежного типа, отапливаемая. На въезде в рампу установлены воздушно-тепловые завесы, поддерживающие температуру не менее +8°С в зоне въездных ворот. Встроенная рампа – двухпутная, величина ее продольного уклона не превышает 18%, а в местах сопряжений (съезда на ровную поверхность) составляет 13%. Такой уклон комфортен для заезда спорткаров. Это классический и для многих наиболее удобный вид паркинга. Например, в автоматизированном паркинге – с лифтом в центре конструкции для передвижения машин – есть вероятность выхода из строя автоматики парковочных систем, сбоя в работе механического оборудования. В результате чего возможны повреждения автомобиля. А также в часы пик, когда жители приезжают или уезжают по своим делам, в домах с таким видом паркинга можно потратить от 20 минут только на въезд или выезд с парковки. Это касается и механизированного паркинга, где водитель совсем не принимает участия в парковке. К его минусам также относится неудобство в транспортировке личных вещей. Погрузка и разгрузка покупок должна осуществляться заранее, вне самого паркинга, на месте заезда на посадочную платформу.