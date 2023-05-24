Подземный паркинг в клубном доме TURGENEV
Сегодня наличие собственного паркинга в жилом комплексе в центре Москвы – не особенности определенных новостроек, а важный элемент. Учитывая, что иногда автомобилистам сложно найти даже платную парковку, собственный паркинг в доме — спасение. Но не каждый жилой комплекс, даже элитный, может похвастаться действительно удобным паркингом. Сегодня расскажем Вам об двухуровневом подземном паркинге Клубного дома TURGENEV, расположенного в самом центре Москвы между улицей Сретенкой и Тургеневской площадью.
Существует «золотое правило» высокобюджетной недвижимости: «Одна квартира – минимум одно парковочное место». В TURGENEV на 1 квартиру приходится 1,8 парковочных мест. Паркинг оборудован на 168 машиномест, включая места с зарядными устройствами для электромобилей и 28 мотомест. Площадь парковочного места в доме варьируется от 13,5 до 22,3 кв.м (6,2 * 3,6 м), что подходит для нестандартных габаритов спорткаров и других люксовых машин. Увеличенная дистанция между парковочными местами дает возможность широкого открывания дверей автомобиля для комфортной посадки и высадки водителя и пассажиров. За самыми большими машиноместами предусмотрена дополнительная площадь для хранения.
В клубном доме спроектирован рамповый паркинг: 2 этажа под землей соединены наклонными проездами, по которым автомобили могут передвигаться между уровнями. Автостоянка манежного типа, отапливаемая. На въезде в рампу установлены воздушно-тепловые завесы, поддерживающие температуру не менее +8°С в зоне въездных ворот. Встроенная рампа – двухпутная, величина ее продольного уклона не превышает 18%, а в местах сопряжений (съезда на ровную поверхность) составляет 13%. Такой уклон комфортен для заезда спорткаров. Это классический и для многих наиболее удобный вид паркинга. Например, в автоматизированном паркинге – с лифтом в центре конструкции для передвижения машин – есть вероятность выхода из строя автоматики парковочных систем, сбоя в работе механического оборудования. В результате чего возможны повреждения автомобиля. А также в часы пик, когда жители приезжают или уезжают по своим делам, в домах с таким видом паркинга можно потратить от 20 минут только на въезд или выезд с парковки. Это касается и механизированного паркинга, где водитель совсем не принимает участия в парковке. К его минусам также относится неудобство в транспортировке личных вещей. Погрузка и разгрузка покупок должна осуществляться заранее, вне самого паркинга, на месте заезда на посадочную платформу.
Безусловно, паркинг в элитном доме должен быть не только функциональным, но и стильным. В TURGENEV он выполнен в современном минималистичном стиле: приглушенные серые тона, яркая разметка, геометричные светильники.
Сейчас в помещении парковки TURGENEV ведутся активные отделочные работы с применением современных европейских материалов.
В отделке стен используется премиальная декоративная штукатурка PRATTA Exclusive: ее поверхность мягкая, как шелк, и твердая, как камень, – это сочетание нежности и прочности является отражением того, как она украшает и укрепляет пространства, частью которых является.
В напольном покрытии, включая разметку и нумерацию каждого парковочного места, используется плитка CIPA GRES (ЧИПА ГРЕС), произведенная в Италии, материал отличается прочностью на изгиб и разрыв. Также плитка обладает стойкостью к образованию пятен благодаря закрытой микропористой поверхности, характерной для керамогранита. Любые случайные пятна любого характера легко удаляются.
В TURGENEV доступ в паркинг также продуман – лифты каждой из 5 секций с каждого этажа опускаются на парковку. По утрам не придется долго добираться до своего автомобиля – буквально 5-10 минут и резидент уже выдвигается по своим делам в город. Заезд на паркинг осуществляется со стороны Селиверстова переулка. Для персональных водителей резидентов дома будет оборудована удобная комната отдыха. На паркинге устойчивая мобильная связь: в случае необходимости ответить на важный звонок можно будет в любую минуту. В проекте также уделено внимание организации мест для хранения: на 2-м уровне паркинга доступны кладовые помещения – келлеры, оборудованные системами вентиляции, пожаротушения, энергоснабжения и видеонаблюдения. В кладовых будет удобно хранить крупногабаритные и сезонные вещи, спортивный инвентарь и инструменты, которые не используются регулярно.
С особой внимательностью TURGENEV позаботился и о безопасности резидентов и их машин. На территории подземного паркинга предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения. А доступ в паркинг будет осуществляться по бесконтактной ID-технологии для комфорта жителей.
Помимо этого, по всему паркингу используются сертифицированные высоконадежные сигнализаторы загазованности на угарный газ (СО) итальянской фирмы Seitron, подключенные к системе приточно-вытяжной вентиляции, которая отводит загазованный и подает чистый воздух на паркинг.
Для обеспечения спокойствия жильцов и сохранности их автомобилей в качестве противопожарной защиты на паркинге Клубного дома TURGENEV предусмотрена спринклерная автоматическая установка водяного пожаротушения. Спринклер выполняет функцию обнаружения возгорания, а затем и его тушения, орошая водой. При поступлении сигнала о возгорании, автоматика системы пожаротушения централизованно отключает общую вентиляцию и закрывает противопожарные клапаны для предотвращения распространения дыма и огня в другие помещения. За отведение дыма отвечает система дымоудаления, автоматически открывая дымовые клапаны и включая вентиляторы дымоудаления. Затем система подпора воздуха направляет чистый воздух в шахты лифтов, тамбур-щлюзы и лестничные клетки, являющиеся основными путями эвакуации. Все системы пожаротушения имеют высокий предел огнестойкости, позволяющий им работать в течение 2 часов при температуре 600°С.
Для более удобного и безаварийного перемещения автомобилей по территории паркинга разработан специальный алгоритм управления движением. Для чёткого понимания требуемого направления и приоритетности движения применяются дорожные знаки и разметка, а также информационные указатели. В «слепых» зонах для предупреждения аварии установлены зеркала, искусственные неровности, чтобы поворачивающий из-за угла автомобиль проезжал негабаритное место на низкой скорости.
Элитный клубный дом – это целая философия существования, направленная на комфорт и удобство его жителей. Высокобюджетный проект отличается продуманностью до мелочей, крошечных деталей, которые вместе составляют целостный выдержанный объект.
Помимо такого важного преимущества, как качественный паркинг, во всех 93 лотах клубного дома TURGENEV уже изначально включена финишная отделка от нидерландского архитектурного бюро Wolterinck (Вольтеринк). Авторы проекта создали гармоничный дизайн интерьера в современном стиле с использованием натурального мрамора и высококачественной паркетной доски. Срок передачи ключей — сентябрь 2023. Квартиры резиденты получат уже со встроенными кухнями от итальянского бренда Cesar и премиальной бытовой техникой SMEG (СМЕГ). Для ускорения процесса заезда в новую квартиру TURGENEV запустил дополнительную опцию — меблировку «под ключ» от итальянского производителя LEMA.
На фоне других проектов клубного камерного формата TURGENEV также выделяет полноценная внутренняя инфраструктура, обеспечивающая максимальный комфорт и приватность резидентов. Предусмотрены фитнес-зона, бассейн, SPA-зона, ресторан, винная и сигарная комнаты, переговорная и даже собственный кинотеатр на 12 мест, доступ к которым имеют только жители.
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
Застройщик OOO «ПСО «НеоСтрой».