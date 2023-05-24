Россия презентовала Китаю цифровые технологии для наружной рекламы
На российско-китайском бизнес-форуме, состоявшемся 23-24 мая в Шанхае, российская сторона представила собственные разработки в цифровой наружной рекламе. Они помогут китайским брендам закрепиться на российском рынке, укрепить туристические связи и увеличить товарооборот между странами. Презентацию рекламных технологий провёл владелец медиахолдинга MAER, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Константин Майор.
Основной целью шанхайского российско-китайского бизнес-форума было углубление российско-китайских взаимоотношений. Для этого делегации государств предложили друг другу свои возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере. Российскую делегацию возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В рамках круглого стола, посвящённого перспективам российско-китайского диалога в сфере цифровизации, эксперты обсудили развитие инфраструктурных проектов, сегмента электронной коммерции, трансграничного документооборота и взаимный экспорт передовых IT-решений. Участниками заседания стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра промышленности и информатизации Китая Ван Цзяньпин и крупные игроки IT-отрасли.
Одной из важных тем для обсуждения стала цифровая наружная реклама. Константин Майор рассказал о функционале цифровой наружной рекламе в России на примере технологий собственного медиахолдинга, федерального рекламного оператора MAER. В ходе презентации спикер отметил важность импортозамещения западных рекламных технологий в России и дружественных странах — это поможет отказаться от использования нежелательных, небезопасных сервисов.
«В марте на съезде РСПП в рамках дискуссии об импортозамещении я предложил президенту России Владимиру Путину обратить внимание на российские технологии в сфере цифровой наружной рекламы. Президент одобрил инициативу. Следующим шагом стала презентация технологий MAER коллегам из Китая на российско-китайском форуме в Шанхае. Мы объяснили, какими инструментами китайские компании могут воспользоваться в России для продвижения своих товаров и услуг на потребительском рынке. Верю, что партнёрство с китайскими коллегами окажется взаимовыгодным», — подчеркнул Константин Майор.
Кроме того, Константин Майор уточнил, что обоюдная наружная реклама туристических направлений России и Китая способствует укреплению туристической связи между странами. На круглом столе, посвящённом развитию туризма, спикеры форума обсудили наращивание турпотока за счёт возобновления безвизовых групповых турпоездок. Минэкономразвития РФ уже направило Китаю список туристических организаций для запуска соглашения об инициативе. Сообщается, что турпоток китайских туристов в Москву увеличился в 5 раз по сравнению с первым кварталом прошлого года, и в 10 раз — относительно аналогичного периода 2021 года.
Медиахолдинг MAER в качестве ментора регулярно участвует в соревнованиях по развитию туристической привлекательности страны и предлагает для этого свои технологии.
На сегодняшний день федеральный оператор цифровой наружной рекламы MAER проводит рекламные кампании в ключевых городах России: в Москве (и Московской области), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Тюмени, Челябинске, Самаре, Уфе, Сочи, Волгограде и т.д. В главном регионе присутствия — в столице — в инструментарий MAER входят более 30 крупноформатных медиафасадов и сеть цифровых суперсайтов формата 5х15 метров. Кроме того, 2000 медиаэкранов на автомобилях такси.
Крупноформатный цифровой инвентарь даёт рекламным кампаниям миллионные охваты аудитории. По данным MAER, совокупное количество контактов аудитории с контентом на экранах (OTS) превышает 80 млн в сутки. Цифровые экраны холдинга представляют собой единую сеть и контролируются из операционного центра.
Для проведения рекламных кампаний в России инструментарием MAER уже воспользовались такие китайские бренды, как Omoda, Exeed, Gas, Chery, Haier, Aliexpress и др.
Добиться высокой показателей MAER удаётся за счёт собственных технологий. На данный момент холдинг запатентовал 17 высокотехнологичных решений. Они позволяют получать развернутую аналитику о рекламных кампаниях, дублировать контент в интернет (O2O), проводить трансляцию в режиме реального времени, размещать 3D-рекламу и синхронизировать рекламоносители с другими медиа. Кроме того, благодаря фирменной платформе для быстрой сборки рекламного креатива рекламодатель может оперативно и дистанционно — через личный кабинет — актуализировать контент.
В 2023 году медиахолдингу MAER отмечает 20 лет работы на российском рекламном рынке.
Медиахолдинг MAER — законодатель рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.