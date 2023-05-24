Россия презентовала Китаю цифровые технологии для наружной рекламы

Кроме того, Константин Майор уточнил, что обоюдная наружная реклама туристических направлений России и Китая способствует укреплению туристической связи между странами. На круглом столе, посвящённом развитию туризма, спикеры форума обсудили наращивание турпотока за счёт возобновления безвизовых групповых турпоездок. Минэкономразвития РФ уже направило Китаю список туристических организаций для запуска соглашения об инициативе. Сообщается, что турпоток китайских туристов в Москву увеличился в 5 раз по сравнению с первым кварталом прошлого года, и в 10 раз — относительно аналогичного периода 2021 года.