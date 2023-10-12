Виды на Кремль

Виды на КремльЧем недвижимость ближе к Кремлю, тем элитнее, дороже и почти не подвержена кризисным влияниям, сходятся во мнении эксперты, опрошенные «Ведомостями».
Московский де-люкс
Кремль традиционно остается мощным центром притяжения и для покупателей, и для продавцов элитного жилья. Близость к историческим достопримечательностям, открыточные виды на центр города, парки и набережную Москвы-реки обеспечивают этой локации неоспоримые конкурентные преимущества.
Сегодня, по подсчетам экспертов Kalinka group, в радиусе 5 км от Кремля расположена наибольшая доля элитного первичного предложения. Эта территория внутри ТТК является основной зоной расположения Московского де-люкса. «На первичном рынке представлено 57 элитных комплексов, из которых 32 введены в эксплуатацию либо находятся на финальном этапе строительства», ‒ уточняет Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум».
В пределах Садового кольца в активной стадии реализации находится около 20 ЖК, еще примерно 10 комплексов апартаментов, а также 5‒7 объектов на стадии предпродаж и раннего бронирования, добавляет Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».
«За последние несколько лет здесь сложилась высоко конкурентная среда. Если еще лет 10 назад практически любой дом у Кремля был обречен на успех, то сейчас завоевать внимание покупателей застройщикам и продавцам становится все сложнее. Открыточные виды – главное конкурентное преимущество таких объектов», ‒ говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark Real Estate. При этом, напоминают консультанты рынка недвижимости Nikoliers, стоит учитывать, что рынок элитной недвижимости Москвы является очень закрытым и эксклюзивным сегментом, за счет чего есть также проекты, которые продаются только под запрос клиентов и не выводятся в открытый рынок.
Под данным аналитиков сервиса «Циан», средняя стоимость квадратного метра в проектах внутри Садового кольца ‒ около 1.9 млн руб. Средние темпы продаж ‒ 1 лот в месяц. По уровню цен это самая дорогая локация в пределах столицы.
По словам руководителя департамента городской недвижимости Point Estate Наили Абайдулиной, для покупателей столичной недвижимости де-люкс важно обладание лучшим и ощущение своей избранности. «Это должно быть статусное, бескомпромиссное предложение «вне времени» для особенных ценителей, где на первый план выходит редкость и эмоции, а на последний ‒ цена».
Культурный код места
На максимальную близость к Кремлю, историю места и соответствующие видовые характеристики сделали ставку и создатели многофункционального комплекса «Царев сад».
В это сложно поверить, но в начале 1990-х на «Золотом острове», где сейчас реализуется «Царев Сад», преобладали пустыри, нежилые здания и остатки бывших промышленных производств. Спустя десять лет началось освоение этой территории, постепенно вовлекались и соседние локации на Болотном острове (от Каменного до Большого Москворецкого моста).
Драйвером развития этой территории стал архитектурный ансамбль Московского Кремля с садом и прудом на месте запасных Годуновских хором, который появился на век позже Государева сада за рекой. Этот крупный сад был заложен на берегу Москвы-реки, напротив Кремля, на месте знаменитого Царицына луга по приказу Ивана III в 1495 году. Для его устройства тогда разобрали имевшиеся там жилые дворы ‒ такое значение придавалось в то время городским садам.
Сегодня, как и 500 лет назад, близость к парку, саду добавляет привлекательность объектам недвижимости. Например, с появлением в Нью-Йорке парка Хай-Лайн, который разбили на месте бывших доков, район из промышленного и запустелого преобразился в престижное место для жизни, работы и отдыха. Так же, как несколько лет назад, Московский парк Зарядье, расположенный в 100 метрах от Кремля, стал новой статусной площадкой в центре Москвы и драйвером развития территории вокруг.
Культурный код места нашел отражение и в названии комплекса «Царев сад», построенного в 2022 году, где в шестнадцатом веке располагались те самые знаменитые Государевы сады, и в его архитектурном облике, органично вписавшемся в историческую ткань города.
Благодаря продуманной концепции и эстетике в 21 веке «Царев сад» формирует характер, панораму и атмосферу вокруг Кремля. Девелопер (ООО «Сбербанк Капитал») проекта бережно отнесся к сохранению культурного наследия, не только интегрировав новый архитектурный объем, но и восстановив исторический ансамбль бывшего «Кокоревского подворья».
Дом как трофей
Сегодня жилому комплексу «Царев сад» выпала честь стать одним из наиболее ценных, исторически значимых объектов современной недвижимости. В золотом фонде коллекции «Царева сада» ‒ 16 исторических апартаментов ХIХ века. В современных апартаментах сохранены аутентичные своды и кирпичная кладка 1860-х годов.
Мультиформатный комплекс общей площадью 84 689,9 кв. м, расположенный в излучине Москвы-реки, напротив Кремля, на Софийской набережной, состоит из основного здания, виллы, нескольких особняков, подземного паркинга, СПА и фитнес-центра, ландшафтного парка.
Утонченные интерьеры входных групп, вестибюлей и мест общего пользования созданы по проекту мэтра архитектуры и дизайна Pierre Yves Rochon (Пьера Ив Рошона).
«Царев Сад» ‒ готовый объект, где значительная часть квартир имеет прямые виды на Кремль. В проекте также предусмотрены видовые террасы и пентхаусы, что выделяет его среди конкурентов. Всего здесь запроектировано 68 апартаментов, площадь их 105–1952 кв. м, включая 4 пентхауса с террасами на 7‒8-ом этажах.
По мнению Дмитрия Халина, район «Золотого острова», где располагается «Царев Сад», сейчас активно обживается и интерес к нему становится все выше. «Проект дождался своего часа и после рестарта однозначно может рассчитывать на высокий интерес со стороны покупателей, что в том числе уже подтверждается сделками», ‒ убеждён он.