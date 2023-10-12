Виды на Кремль

«За последние несколько лет здесь сложилась высоко конкурентная среда. Если еще лет 10 назад практически любой дом у Кремля был обречен на успех, то сейчас завоевать внимание покупателей застройщикам и продавцам становится все сложнее. Открыточные виды – главное конкурентное преимущество таких объектов», ‒ говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark Real Estate. При этом, напоминают консультанты рынка недвижимости Nikoliers, стоит учитывать, что рынок элитной недвижимости Москвы является очень закрытым и эксклюзивным сегментом, за счет чего есть также проекты, которые продаются только под запрос клиентов и не выводятся в открытый рынок.