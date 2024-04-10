Недвижимость мирового уровня: статусные пентхаусы «Камергера»В центре Москвы появится новый элитный квартал
Представление о комфортном уровне жизни постоянно пополняется новыми условиями. Покупатели хотят больше впечатлений и удобств, роскоши и престижа. И этим требованиям в крупных городах мира в наибольшей степени отвечают пентхаусы – квартиры, расположенные на верхних этажах домов. Первые настоящие пентхаусы появились в нью-йоркских высотках и какое-то время считались жильем элитных небоскребов. Но со временем в тех районах, где существует ограничение по высоте зданий, пентхаусы стали строить и в среднеэтажных домах, а стереотипы изменились.
Вместе с тем мировой опыт строительства пентхаусов уже перешагнул 100-летний юбилей, если отчет вести от 1923 г., когда в Нью-Йорке возвели два первых двухуровневых пентхауса в премиальных домах-близнецах на углу Broadway и 82 Street. Каждый год коллекция пентхаусов пополняется новыми экземплярами, выходящими на рынок во многих странах мира. Растет и качество строительства, тестируются инновационные технологии, меняются планировки. Что остается неизменным – это высочайшие стандарты, применяемые к проектированию и оформлению интерьеров эксклюзивной недвижимости. Поэтому неудивительно, что цена на пентхаусы является одной из самых высоких, вне зависимости от географии расположения. А инвестиции в покупку уникальных лотов позволяют со временем приумножить вложенные средства.
Самые дорогие по состоянию на 2024 г. ‒ пентхаусы, расположенные в трех небоскребах, – Odeon Tower (Монако), One Hyde Park (Лондон) и ONE 57 (Нью-Йорк), с ценниками соответственно 440 млн долларов, 237 млн долларов и 137 млн долларов.
Чем привлекают пентхаусы
Пентхаус – это прежде всего эксклюзивная недвижимость, как ее еще называют – жемчужина короны. В любом самом престижном и знаковом комплексе, рассчитанном на десятки и даже сотни элитных квартир, чаще всего один или два, а максимум четыре пентхауса. Поэтому первое преимущество – это уникальность. Владение пентхаусом, возвышающимся над другими квартирами, автоматически поднимает статус его собственника, даже в том случае, когда соседями является сама элитарная публика – от членов правящих королевских династий до известных политиков и бизнесменов из списка Форбса.
Второй плюс – это ценность самой недвижимости и дополнительный комфорт, который она обеспечивает. Расположение на самой высокой платформе дома позволяет жильцам наблюдать меняющуюся панораму города в зависимости от времени суток и сезона года. Это возможно благодаря панорамному остеклению от пола до потолка. Если обратиться к мировому опыту строительства самых известных пентхаусов, то, например, в комплексе CitySpire в Нью-Йорке – 135 окон с панорамными видами на Манхэттен. В большинстве проектов пентхаус – это самая большая по площади квартира в доме. Есть комплексы, например небоскреб Tour Odeon в Монако, где пентхаус Sky Penthouse занимает пять этажей здания. В него можно подняться на собственном лифте. Кроме этого, лифт или винтовая лестница обеспечивают комфортный подъем между этажами самой многоуровневой квартиры. В зависимости от площади, в пентхаусе может быть от трех спален и еще большее количество санузлов, а также гостиные, столовые, кабинеты. Среди дополнительных удобств – помещения для хранения вина, собственный СПА-центр с сауной, фитнес-зал, как, например, в пентхаусе элитного комплекса One Hyde Park в Лондоне. В пентхаусе CitySpire в Нью-Йорке есть медиацентр, конференц-зал, собственная галерея. В комплексе One Thousand Museum в Майями – частная вертолетная площадка, в пентхаусе небоскреба Tour Odeon в Монако – бассейн с водной горкой, а в Central Park Tower в Нью-Йорке – собственный гараж на несколько автомобилей и мотоциклов. Также есть пентхаусы с квартирами для обслуживающего персонала. Так, пентхаус в CitySpire занимает с 73 по 75-й этажи здания, а на 72 этаже располагаются квартиры персонала.
В любом случае пентхаус априори включает весь комплекс самых востребованных характеристик для комфортного проживания, вне зависимости от высоты самого здания.
Собрано все лучшее
Высокая планка, заданная международными девелоперами при строительстве пентхаусов, является хорошим ориентиром для столичных застройщиков. В следующем году коллекция лучших пентхаусов мира пополнится эксклюзивными лотами в комплексе особняков «Камергер», где все апартаменты соответствуют международным стандартам элитной недвижимости. Девелопер проекта компания ENGEO Development пригласила для создания проекта одно из самых опытных архитектурных бюро – «Цимайло Ляшенко и Партнеры». При разработке концепции был изучен и применен лучший мировой опыт проектирования пентхаусов. В частности, анализировались пентхаусы, построенные девелоперской компанией EXTELL на Манхеттене, и их планировочные решения. Это небоскребы Central Park Tower, ONE 57, One Manhatten square, а также пентхаусы, возведенные другими девелоперами и расположенные в самых знаковых элитных домах в разных странах мира. И при проектировании пентхаусов в «Камергере» переняты лучшие их идеи. Поэтому по целому набору характеристик эти лоты находятся на одном уровне с мировыми эксклюзивами.
Так, в планировках пентхаусов «Камергера» можно найти много общего с одним из самых престижных в Нью-Йорке пентхаусов небоскреба Central Park Tower. Это свободная планировка, где много открытого пространства и функциональное назначение формируется с помощью зонирования. Есть приватная зона для отдыха хозяев апартамента, спальни для членов семьи, рабочий кабинет-библиотека и помещения для совместного проведения досуга, встречи гостей. В пентхаусах – нью-йоркском и московском ‒ предусмотрены открытая и закрытая террасы, а на открытую можно подняться по винтовой лестнице. Еще одна характеристика, которая объединяет все самые топовые пентхаусы мира, – это окна от пола до потолка. Следует отметить, что в пентхаусах особняка «Орден» будет самый большой процент остекления в Москве.
Концепции планировочных решений самых амбициозных пентхаусов мира, с одной стороны, строятся на базовых потребностях жителей уникальной недвижимости к площадям, высоте потолков, наличию тех или иных помещений, создающих атмосферу комфорта. С другой – в каждом пентхаусе есть своя логика пространства, которое обыгрывается в дизайне интерьера, а с помощью применения ценных пород дерева и камня, их фактуры, цвета, освещения, мебели формируется ощущение роскоши.
Например, в двухуровневом пентхаусе ‒ дуплексе отеля 1010 Park Avenue (Нью-Йорк) общей площадью 627 кв., на 4 спальни и пять ванных комнат проект планировки разработан так, чтобы приватная зона занимала полностью целый этаж. Треть площадей в нем отведено под мастер-спальню с двумя санузлами. В одном из них установлена джакузи, откуда можно через панорамное окно любоваться панорамой Нью-Йорка. Объединенные две террасы позволяют больше времени проводить на свежем воздухе. Второй уровень пентхауса спланирован как зона приема гостей, общения и проведения совместного досуга всей семьи и обедов дома. Примерно четвертую часть этажа занимает роскошная гостиная с видами на легендарную улицу 5-я Авеню, реку Гудзон и ее набережные, на Центральный парк, Метрополитен Музей, Нью-Йоркский музей современного искусства и другие достопримечательности, которых в этом месте очень много. С гостиной граничит роскошный кабинет, это подходящее место и для деловых встреч и переговоров. Площадь столовой позволяет собрать за обедом не только членов семьи, но и многочисленных гостей. Тогда как в семейной комнате, совмещенной с кухней, можно позавтракать в спокойной обстановке. Сообщение между этажами осуществляется с помощью лифта.
Пентхаус общей площадью 321 м небоскреба 200 Amcterdam на Манхеттене в Нью-Йорке занимает два уровня. Первый жилой, а второй, как и в пентхаусах «Ордена», – терраса, куда можно попасть с гостиной по спиралевидной лестнице, чтобы любоваться впечатляющими видами на Центральный парк, Линкольн-центр и другие небоскребы Нью-Йорка. С помощью зонирования жилое пространство поделено на две части: закрытое приватное с мастер-спальней и еще двумя спальнями для членов семьи и открытое общее, куда входят столовая и гостиная.
Пятизвездочное соседство «Камергера»
«Камергер» можно охарактеризовать как проект, воплощающий амбициозность замысла и педантичность реализации. Одно только место расположения в самом центре Москвы – между Камергерским и Георгиевским переулками ‒ дает проекту многообещающее преимущество. По соседству находится Государственная Дума и Московский художественный театр, в нескольких минутах ходьбы ‒ здания Правительства Москвы, Большого и Малого театров, ЦУМа, ЦДМ, Петровского пассажа, Гостиного двора, пятизвездочных гостиниц «Карлтон Москва» и «Националь», Исторического музея и многих других достопримечательностей столицы. Буквально пять минут ходьбы займет пешая прогулка до Кремля, Красной площади, Александровского сада, ГУМа. Такого престижного окружения нет ни у одного элитного комплекса, находящегося в стадии строительства. Близость достопримечательностей мирового уровня обеспечивает пентхаусам неповторимые виды, По целому набору характеристик это лучшее, что представлено на рынке недвижимости Москвы.
В комплексе апартаментов «Камергер» всего шесть пентхаусов: два в особняке «Орден» и четыре в особняке «Эпоха». Это аристократичные статусные резиденции, откуда открываются самые выигрышные виды на исторические жемчужины столицы. При этом каждый апартамент – уникальное произведение искусства.
Но получить первое впечатление можно, только попав на территорию комплекса. Архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» создало подземную анфиладу, которая органично соединит Камергерский и Георгиевский переулки, таким способом обеспечив удобный доступ в каждый из особняков комплекса. В центре разместился открытый атриум – пространство, функционирующее в ритме большого города, откуда будут расходиться просторные, полные света галереи. А самый нижний уровень внутреннего двора украсит декоративное озеро, созданное в японском стиле. Стеклянный переход, ведущий от озера, соединит жилые особняки «Камергера», всю инфраструктуру и подземный паркинг.
В комплексе предусмотрен фитнес-клуб с залами для индивидуальных тренировок и SPA-зона, а также многофункциональный приватный зал у декоративного озера, где можно провести как деловую встречу, так и организовать театральное представление для детей или праздничное мероприятие. Для обслуживания резидентов предусмотрен консьерж-сервис, функционирующий в круглосуточном режиме.
Двухуровневый подземный паркинг на 123 машиноместа будет оснащен зарядными устройствами для электромобилей, в нем также установят системы усиления сотовой связи и WiFi.
Пентхаусы «Ордена»
Выверенные планировочные решения соответствуют вкусам самых требовательных покупателей. На огромной площади размещается все, что нужно семье, чтобы ощущать себя максимально комфортно и расслаблено. В шестиэтажном особняке «Орден» на 23 апартамента площади пентхаусов, занимающих верхний уровень, – 432 кв. м и 406 кв. м при высоте потолков 4,1 м. Эффект еще большего пространства создает панорамное остекление. Особенность конструкции позволяет открыть каждое из многочисленных окон. В пентхаусах по восемнадцать панорамных окон, ориентированных на четыре стороны света, это обеспечивает круговой обзор и лучшие виды в центре Москвы.
Пространство зонировано с учетом обеспечения максимальных удобств логистики и целевого назначения. В каждом пентхаусе создана приватная зона – это спальни для всех членов семьи с санузлами и гардеробными, включая впечатляющую размерами мастер-спальню. Одна из спален может использоваться как гостевая – она расположена чуть в стороне от других ‒ или как кабинет. Общая зона, где семья будет принимать гостей или собираться вместе, состоит из столовой, просторной гостиной с медиазоной.
В пентхаусах по две террасы: остекленная, которую можно использовать как «зимний сад», и открытая площадью более 180 кв. м. Это пространство для отдыха, занятия спортом и йогой, вечеринок под звездным небом с видами на переливающийся разными огнями город. Озеленение террас придаст им уют и ощущение нахождения на природе в загородном доме. Выход на открытую террасу осуществляется через оригинальную винтовую лестницу, которая сама по себе является акцентным элементом видовой гостиной.
Для отделки пентхаусов используются натуральные материалы, а уровень отделки такой же высокий, как в другом реализованном проекте девелопера «Большая Дмитровка IX»*. Кухни и ванные комнаты в пентхаусах уже оборудованы самой современной бытовой техникой. Инновационные технологии дома позволяют управлять ею дистанционно.
Кроме пентхаусов в «Ордере» есть четыре уникальные резиденции –
Sky residences. Высота потолков в них 3,6 м, но главное преимущество – секретный выход из каждой резиденции на собственную террасу на крыше особняка.
Совместив в себе черты и характеристики лучших пентхаусов мира, апартаменты «Камергера» непременно займут особую нишу, став эталоном и для другого девелоперского опыта.
*Наименование объекта в проектной декларации – «Дмитровка IX».