Недвижимость мирового уровня: статусные пентхаусы «Камергера»

Второй плюс – это ценность самой недвижимости и дополнительный комфорт, который она обеспечивает. Расположение на самой высокой платформе дома позволяет жильцам наблюдать меняющуюся панораму города в зависимости от времени суток и сезона года. Это возможно благодаря панорамному остеклению от пола до потолка. Если обратиться к мировому опыту строительства самых известных пентхаусов, то, например, в комплексе CitySpire в Нью-Йорке – 135 окон с панорамными видами на Манхэттен. В большинстве проектов пентхаус – это самая большая по площади квартира в доме. Есть комплексы, например небоскреб Tour Odeon в Монако, где пентхаус Sky Penthouse занимает пять этажей здания. В него можно подняться на собственном лифте. Кроме этого, лифт или винтовая лестница обеспечивают комфортный подъем между этажами самой многоуровневой квартиры. В зависимости от площади, в пентхаусе может быть от трех спален и еще большее количество санузлов, а также гостиные, столовые, кабинеты. Среди дополнительных удобств – помещения для хранения вина, собственный СПА-центр с сауной, фитнес-зал, как, например, в пентхаусе элитного комплекса One Hyde Park в Лондоне. В пентхаусе CitySpire в Нью-Йорке есть медиацентр, конференц-зал, собственная галерея. В комплексе One Thousand Museum в Майями – частная вертолетная площадка, в пентхаусе небоскреба Tour Odeon в Монако – бассейн с водной горкой, а в Central Park Tower в Нью-Йорке – собственный гараж на несколько автомобилей и мотоциклов. Также есть пентхаусы с квартирами для обслуживающего персонала. Так, пентхаус в CitySpire занимает с 73 по 75-й этажи здания, а на 72 этаже располагаются квартиры персонала.