«Ты вернул нам жизнь!» Плакаты из коллекции Исторического музея в канун 9 мая увидят более 8 миллионов россиян

«9 Мая – особенный день не только в истории России, но и всего цивилизованного мира. Победа российского народа над нацизмом изменила ход общемировой истории. Начиная с 2 мая и до 12 мая включительно мы отдаем эфирное время под патриотическое проекты. Это не только проект с ГИМ, мы покажем «Бессмертный полк», акцию фонда «Защитники Отечества» – «Наследники победителей», ролики благотворительного фонда «Память поколений» со всероссийской акцией «Красная гвоздика» и собственный «Альбом памяти». А 9 мая проведем трансляцию парада Победы в режиме реального времени. За десять дней мы сможем охватить огромную аудиторию», – отметил генеральный директор и владелец Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.