«Ты вернул нам жизнь!» Плакаты из коллекции Исторического музея в канун 9 мая увидят более 8 миллионов россиян

«Ты вернул нам жизнь!» Плакаты из коллекции Исторического музея в канун 9 мая увидят более 8 миллионов россиянСпециально к 9 мая на цифровых экранах и медиафасадах Медиахолдинг МАЕР совместно с Государственным историческим музеем продемонстрирует знаковые плакаты, созданные в годы Великой Отечественной войны
Жители Москвы и Московской области, Воронежа, Тюмени, Екатеринбурга Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы со 2 по 12 мая увидят знаковые агитационные плакаты 1941‒1945 гг.
По словам генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, в военные годы создано выдающееся художественное наследие. С помощью плаката художники талантливо высмеивали врага, поднимали дух советских воинов, призывали к трудовым подвигам, помогали формировать чувство патриотизма.
«Мощные образы агитационного плаката даже в самые тяжелые периоды войны вселяли уверенность в победе над врагом. Произведения, созданные советскими художниками ‒ Кукрыниксами, Виктором Корецким, Ираклием Тоидзе, Лазарем Лисицким и многими другими ‒ составили яркую летопись событий военной поры. Десятилетия спустя эти плакаты не теряют своего мощного эмоционального воздействия. Мы рады, что ко Дню Победы знаковые плакаты из коллекции Исторического музея увидят миллионы граждан России и обязательно испытают гордость за свою страну и великое поколение победителей», – говорит Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.
Среди представленных на цифровых уличных экранах плакат «Красной армии метла нечисть вымела дотла!», созданный Виктором Дени (Денисовым), выдающийся русским и советским художником-сатириком, карикатуристом в 1943 г.
Всего за 10 дней жители российских городов увидят плакаты Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из собрания Государственного исторического музея более 137 млн раз.
Благодаря расширению локаций Медиахолдинга МАЕР патриотические плакаты из коллекции Государственного исторического музея и другие проекты ко Дню Победы увидят и на Рублево-Успенском шоссе. Здесь запушено сразу девять цифровых поверхностей, которые в сумме дадут дополнительно 25 млн просмотров в месяц.
«9 Мая – особенный день не только в истории России, но и всего цивилизованного мира. Победа российского народа над нацизмом изменила ход общемировой истории. Начиная с 2 мая и до 12 мая включительно мы отдаем эфирное время под патриотическое проекты. Это не только проект с ГИМ, мы покажем «Бессмертный полк», акцию фонда «Защитники Отечества» – «Наследники победителей», ролики благотворительного фонда «Память поколений» со всероссийской акцией «Красная гвоздика» и собственный «Альбом памяти». А 9 мая проведем трансляцию парада Победы в режиме реального времени. За десять дней мы сможем охватить огромную аудиторию», – отметил генеральный директор и владелец Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.