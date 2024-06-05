За пять месяцев «Европейская медиагруппа» запустила 53 новые точки вещания

Благодаря видеотрансляции радиостанции «Европейской медиагруппы» можно не только услышать, но и увидеть в любой точке планеты и даже за её пределами. Это подтверждает экипаж МКС — по словам российских космонавтов, эфир «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах» и других станций ЕМГ дарит им позитивное настроение, необходимое для научно-исследовательской работы на орбите Земли. В одном из интервью космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина рассказала, что предпочитает на МКС слушать «Радио 7». По её словам, музыка на все времена помогает создать спокойный аудиофон, а также справиться с физическими нагрузками. А «Ретро FM» в День космонавтики проводит традиционный сеанс связи с экипажем Международной космической станции. Так, 12 апреля 2024-го ведущие утреннего шоу «Первая Смена» Саша Светлов и Рита Субботина пообщались с российским экипажем станции — Олегом Кононенко, Николаем Чубом и Александром Гребёнкиным. Космонавты не раз признавались в любви к культовой радиостанции.