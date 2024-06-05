За пять месяцев «Европейская медиагруппа» запустила 53 новые точки вещания
За пять месяцев, прошедших с начала 2024 года, «Европейская медиагруппа» запустила 53 новых точки вещания в разных регионах России. Развлекательные и познавательные программы, разнообразие музыкальных жанров и ярких эфирных и внеэфирных форматов — всё это становится ещё доступнее для каждого жителя нашей страны.
Вещание станций ЕМГ стартовало в 25 новых городах. Так, жители Кургана, Калининграда, Ульяновска и Тюмени могут каждый день настраиваться на суперхиты и суперновинки «Нового Радио». Слушатели из Усогорска и Старой Руссы теперь проводят время в пути с «Дорожным радио», а киржачане начинают свой день вместе с популярным утренним шоу «Бригада У» на «Европе Плюс».
«Европейская медиагруппа» активно расширяет своё присутствие в Новороссии. Станции холдинга уже доступны в Алчевске, Бердянске, Геническе, Горловке, Донецке, Енакиево, Каховке, Луганске, Макеевке, Мариуполе, Мелитополе, Новоазовске, Новой Каховке, Ровеньках, Свердловске, Токмаке, Торезе и Энергодаре.
Холдинг, сохраняющий лидерство на рынке на протяжении 14 лет*, и дальше продолжит успешную вещательную экспансию во многих регионах самого большого государства на планете. Так, музыка русской души, программа о необардах «Зелёный шум», «Теория струн», «Дорогая передача» и другие развлекательные и познавательные эфирные проекты, посвящённые бардовской культуре, совсем скоро зазвучат в Горловке, Енакиево и Волновахе вместе с запуском передатчиков «Калины Красной».
Благодаря видеотрансляции радиостанции «Европейской медиагруппы» можно не только услышать, но и увидеть в любой точке планеты и даже за её пределами. Это подтверждает экипаж МКС — по словам российских космонавтов, эфир «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах» и других станций ЕМГ дарит им позитивное настроение, необходимое для научно-исследовательской работы на орбите Земли. В одном из интервью космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина рассказала, что предпочитает на МКС слушать «Радио 7». По её словам, музыка на все времена помогает создать спокойный аудиофон, а также справиться с физическими нагрузками. А «Ретро FM» в День космонавтики проводит традиционный сеанс связи с экипажем Международной космической станции. Так, 12 апреля 2024-го ведущие утреннего шоу «Первая Смена» Саша Светлов и Рита Субботина пообщались с российским экипажем станции — Олегом Кононенко, Николаем Чубом и Александром Гребёнкиным. Космонавты не раз признавались в любви к культовой радиостанции.
Директор департамента регионального развития «Европейской медиагруппы» Юлия Исаева: «Установка передатчиков в Новороссии — значимый для нас шаг на пути покорения новых регионов. Команды радиостанций постоянно работают над тем, чтобы у каждого слушателя была возможность подключиться к эфиру, где бы он не находился. В этом и заключается одна из ключевых особенностей радио — оно абсолютно бесплатно и доступно даже там, где не ловит мобильная связь и нет доступа к интернету».
На сегодняшний день в России установлено 1340 передатчиков станций ЕМГ. 391 передатчик «Дорожного радио», 363 — «Европы Плюс», 246 — «Ретро FM», 203 — «Нового Радио», 109 — «Радио 7», 14 — «STUDIO 21» и столько же «Калины Красной». Кроме того, 79 пунктов установки устройств для трансляции сигнала есть во многих иностранных государствах, среди которых — Республики Абхазия, Беларусь, Молдова и Приднестровье, Казахстан, Киргизская Республика, а также Армения, Таджикистан и Таиланд.
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